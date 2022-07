El público a veces también participa. Fue el caso del programa del viernes, cuando uno de los espectadores allí presentes quiso hacerle una pregunta a un tertuliano del programa. Y es que Sálvame es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. Empezó siendo un contenedor en el que hablar de Supervivientes pero la buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del que no solo han salido varios programas especiales como los viernes Deluxe o las cenas de famosos sino que también ha sido una gran cantera para los realitys de la cadena.

De hecho Sálvame ha logrado que se hable de sus contertulios y colaboradores no solo en el propio programa sino en todos los formatos de Telecinco desde los que se emiten de lunes a viernes a los que lo hacen solo los fines de semana.

Es un programa, además, que ha sabido reinventarse con sus diferentes versiones. La última estrategia para ganar público ha sido la de ganar audiencia con dos de las bazas más importantes que tiene el canal: presentadoras como María Patiño o Terelu Campos que desde hace varios meses se emiten a primera hora de la tarde como avance de los contenidos que va a tener el programa después.

Sin embargo la audiencia en los últimos meses no ha seguido a el éxito que se esperaba en el canal. De hecho además del Lemon Tea se han estrenado otros formatos como el Sálvame Tomate para el que se guardaban las mejores exclusivas del programa y que levantó un poco las audiencias que luego heredó Sonsoles Ónega en su nuevo Ya son las Ocho, otro formato similar al de Ana Rosa Quintana que también pretendía ganar las tardes de la cadena en clara competencia a los concursos que se emiten en otros canales rivales a la misma hora y que dan pie a los informativos de la noche.

El momento llegó cuando Edu, un youtuber de 36 años preguntó a Lydia Lozano por "su falta de rigor periodístico": "Te pondría una placa enorme, porque Mediaset se merece que te pongas como una reina. Es verdad que eres muy famosa por tu chuminero y otras cosas, pero también por tus meteduras de pata. Después de lo de Ylenia que fue súper fuerte a nivel personal y profesional, y otras meteduras de pata que hemos ido olvidando porque nos gusta tu parte graciosa. ¿Qué método utilizas a día de hoy para contrastar las noticias?", preguntó.

Estas palabras no parecieron agradar mucho a la tertuliana, que contestó lo siguiente: "Te contestaría con todo el cariño del mundo, pero no me ha gustado cómo has empezado. Cuando tú haces una entrevista a alguien, el entrevistado tiene todo el derecho del mundo a no contestar, entonces lo siento pero no", respondió.