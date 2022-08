Alonso Caparrós, una de las últimas incorporaciones más recientes de Sálvame, lo decía muy claro esta misma tarde. "Ahora ya parece que vale todo, que con todo se negocia. A mi Ana María Aldón me ha decepcionado porque parece que lo único que quiere es ingresar dinero". Y ese es, precisamente, el sentimiento que tienen todos los tertulianos del programa del corazón de Telecinco. "Parece claro que la separación se va a producir, lo único que esperan es que se ponga mucho dinero encima de la mesa. Hay quién dice que la entrevista ya se está preparando", aseguró otra tertuliana del programa de la Fábrica de la Tele.

Un reportero ampliaba. Al parecer José Ortega Cano ya sabe que hay una separación de por medio y está "en tratamiento con profesionales". Pero ojo porque no todos dicen lo mismo. Puede que no haya ni exclusiva ni separación. Lo aseguró Carmen Borrego. "A mi un familiar me dice que no se quieren separar, que nadie quiere dar el paso. El principal problema es el enfrentamiento entre los hijos de ambos. La cosa está mal y han saltado por los aires. Se han hecho peticiones que nadie está dispuesto a conceder", relató la hermana de Terelu e hija de María Teresa Campos haciendo hincapié en que la familia ha tocado fondo.

Ana María Aldón y José Ortega Cano están ingresando, eso parece claro, una importante cantidad de dinero con sus exclusivas.

Después de varias semanas alejada de los medios de comunicación, Ana María Aldón vuelve a estar en boca de todos. Su hija Gema Aldón, se sentaba en plató para hablar sobre la familia Ortega y el trato hacia su madre, chupándoles de los problemas de salud que está atravesando actualmente.

Marc Florensa, que confirma que sigue trabajando con Ana María Aldón, ha querido explicar cómo se encuentra la mujer del torero en este momento tan delicado de su vida: "En estos momentos ella necesita descansar, necesita paz, pensar en ella misma".

En relación a la enemistad entre Gloria Camila y Gema, indica que hay muchas mentiras que llegan a los medios de comunicación, tal y como desmontó la hija de Ana María.

Sobre la relación que mantiene actualmente con Ortega Cano, Marc asegura que "con su marido está fenomenal" ya que es "el que más le apoya" en estos momentos. Habiendo podido ver de cerca la relación entre ambos, el joven lo tiene claro: "Mi teoría es que no se van a separar".