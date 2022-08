Siempre ha existido una gran polémica por si los influencers realmente están llevando a cabo un "trabajo de verdad". Las nuevas tecnologías han permitido que muchos jóvenes (y no tan jóvenes) se creen perfiles con los que ganan muchos seguidores y terminan trabajando para marcas. Esta gente gana auténticos dinerales por compartir su vida por las redes sociales.

Es el caso de "Riverss", una influencer madrileña que se hizo famosa por subir contenido a Tiktok. La joven causó polémica hace unos días cuando se quejó de "no tener vacaciones". "Nunca descansamos, estamos todos los días sin parar de trabajar", aseguró Marina Riverss, que incendió las redes con sus polémicas palabras.

Poco tiempo tardaron los usuarios más "haters" en ponerse manos a la obra para acosar a la influencer, echándole en cara que lo que ella hace "no es trabajar" y que vive "constantemente de vacaciones". Los memes no se hicieron esperar, y Twitter se llenó de chistes sobre la madrileña que parece que no le han gustado nada. De hecho, ella misma ha salido a defenderse en la red social del pájaro azul: "reíros de mí lo que queráis, mientras, yo paso a tercero de un doble grado universitario, derecho y economía, cumplo dos años de autónoma, económicamente independiente, muy feliz, rodeada de la mejor gente y con una autoestima increíble, con mi futuro claro y disfrutando siempre", escribió la tiktoker.

reíros de mí lo que queráis, mientras, yo paso a tercero de un doble grado universitario, derecho y economía, cumplo dos años d autónoma, económicamente independiente, muy feliz, rodeada de la mejor gente y con una autoestima increíble, con mi futuro claro y disfrutando siempre — riverss (@_riverss_) 12 de agosto de 2022

Sin embargo, parece que las mofas hacia la madrileña continúan: "Yo también me sacaría 4 grados, 6 masters y 50 carreras universitarias cobrando 10.000 euros o más por Tiktok, Instagram y publicidad tocándome los ovarios de lunes a lunes sin tener vacaciones. Ahora bien, que curre como el 80 por ciento de los españoles quiero ver cuantos se saca... trabaja", indicó un usuario.