Tierra Amarga es, sin lugar a dudas, una de las series turcas más vistas en España. Por eso, todos los movimientos relacionados con la producción otomana tienen siempre gran repercusión en una audiencia que se cuenta por millones. Eso es lo que ha pasado con el adiós de una de las actrices más queridas.

La actriz que deja la serie no es otra que Müjgan Hekimoglu, un papel interpretado por Melike Ipek Yalova. En la ficción que emite Antena 3, la doctora fallece en un accidente de avión. La decisión de los guionistas no ha gustado a la audiencia, que se ha molestado con el giro en la trama. "Me dio muchísima pena", "no me lo esperaba", han lamentado a través de las redes sociales.

"Tierra amarga" es una serie que comenzó a emitirse en Turquía en 2018. Su éxito ha sido tal, que ya suma 4 temporadas y más de 140 episodios. El último se emitió el 16 de junio de este año en el país otomano.

En Turquía ya se ha anunciado que "Tierra amarga" tendrá quinta temporada, por lo que los seguidores de la ficción pueden estar tranquilos. Si bien, todavía no se ha confirmado que Antena 3 tenga adquiridos los derechos de emisión de esta temporada que podría ser la última.