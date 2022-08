Rafa Mora está ocupando la mayoría de los espacios televisivos del corazón y los topics de Twitter. Lo ha hecho por su polémica con Miguel Frigenti, lo que ha hecho que toda la audiencia pida el despido fulminante del tertuliano.

Y es que Kiko Matamoros ha mostrado su apoyo a Rafa Mora, en la cuerda floja en 'Sálvame' por los tensos enfrentamientos que ha protagonizado con diferentes compañeros en los últimos tiempos y ciertos comentarios polémicos que han hecho que la cúpula del programa se esté planteando su despido: "Por supuesto que le defiendo".

La dirección de ‘Sálvame’ se ha reunido a solas con Rafa Mora para abordar un problema con el colaborador y tomar una decisión. Y es que, tras el enfrentamiento con Miguel Frigenti, las redes sociales se llenaron de comentarios de espectadores que pedían que Rafa dejara de trabajar en el programa… Visiblemente afectado, el aludido abandonaba la sala VIP en la que esperaba y se declaraba decepcionado.

Terelu Campos y Adela González corrían a buscar a Rafa Mora, a quien interceptaban a las afueras del estudio. El colaborador explicaba que se había marchado para llamar por teléfono y que su conversación no fuera grabada: “Mis directores me la han jugado y me han grabado y como no me fío de nadie, aunque sé que trabajo con los mejores…”

La cadena ha decidido darle un espacio en el Deluxe, donde ha acudido al polígrafo. Sin embargo, el colaborador parece haber vivido una nueva 'encerrona' y ha acabado prometiendo que iba a poner demandas. El momento más tenso de la noche en 'Deluxe' se vivía cuando Rafa Mora respondía a una de las preguntas del polígrafo: ¿eres una persona homófoba? El colaborador aseguraba que no y la máquina de Conchita le daba la razón. Pese a esto, su compañero y enemigo Miguel Frigenti intervenía con un as bajo la manga.

Frigenti sacaba a la luz unos presuntos tuits de Rafa Mora del año 2014 en los que, si bien no hablaba mal del colectivo LGTBI, sí lo hacía sobre las mujeres. Miguel Frigenti leía públicamente los mensajes que presuntamente Rafa compartió en redes sociales hace algunos años y que no le dejaban en muy lugar:

"Las mujeres solo sirven para follar", "Cómo están las tías de sueltas, me rio en su cara", "Otra que solo se folla a gordos", "Si queréis follar gratis id hoy al Opium, esta noche va Lorena de Souza", eran los mensajes que leyó Frigenti.

Tras la lectura de los mensajes, Rafa Mora estallaba como nunca antes y totalmente fuera de sí amenazaba con demandar a su compañero: "Esos mensajes son mentira, lo vas a tener que demostrar, te vas a comer una demanda". María Patiño intentaba sin éxito mediar entre ambos colaboradores y preguntaba: "¿Esa es la cuenta real de Rafa Mora?", Belén Rodríguez contestaba a la presentadora: "Sí, María, son suyos, esa es su cuenta".

Pero eso no fue de lo único de lo que se le acusó. Según el polígrafo, Rafa Mora habría inventado noticias relacionadas con sus compañeros para destacar más en el programa y ganarse así el favor de los directores. El colaborador ha intentado ocultar sus intenciones pero sus compañeros han destapado sus mentiras.

Concretamente Kiko Jiménez ha asegurado que él ha sido víctima de las mentiras de Rafa en más de una ocasión: "Yo sé que eso es verdad porque ha mentido sobre mí, se ha inventado que yo hacía películas porno e incluso sé de personas a las que convenció para que salieran hablando de mí prometiéndoles un hueco en televisión".

Rafa Mora ha negado las palabras de su compañero pero ha aprovechado para lanzarle a Kiko un zasca: "Hay un vídeo tuyo por ahí circulando en el que apareces con otro chico en ropa interior, pero yo no he dicho que hayas hecho porno, como mucho películas eróticas, para más no das".