Karina, "a estas alturas de la vida", como ella dice, no está para tonterías. Eso transmite en los cientos de vídeos que tiene colgados en sus redes dando consejos y mandando ánimos para afrontar la vida. Sus seguidores están encantados don los mensajes de positividad que la cantante lanza a través de su cuenta de Instagram.

Ya hace un tiempo, con el covid, Karina salió del 'Baúl de los recuerdos' y volvió, a la escena musical, por todo lo alto. Después de una temporada desaparecida, la ex de Juan Miguel causó furor en las redes sociales con una canción en la que promueve el respeto a las medidas obligatorias para luchar contra el coronavirus.

Al ritmo de "la la la, las mascarillas, ponte las mascarillas y guarda la distancia la la la la, yo quiero vivir, la la la, ponte las mascarillas", Karina está logrando un éxito sin precedente en redes sociales, convirtiéndose en musa y embajadora del uso de las mascarillas sanitarias.

Muchos internautas, encantados con la iniciativa de la cantante, no han tardado en comparar su postura con la de Miguel Bosé, a quien quieren enfrentar por promover todo lo contrario y poner con sus teorías acerca del Covid a sus fans en peligro.

Karina, en declaraciones a 'Ya es mediodía', ha rechazado cualquier tipo de disputa con el cantante de 'Sevilla' y pese a sus opiniones opuestas acerca de la pandemia y el uso de la mascarilla sanitaria, ha confesado que "a Miguel lo admiro, lo adoro y lo respeto". Eso sí, mirando directamente a cámara y sin perder la sonrisa, la inolvidable intérprete de 'Las flechas del amor' ha querido dirigirse a Bosé con una advertencia: "Miguel, si no llevas mascarillas no te puedo dar un beso ni verte cerca. Ponte las mascarillas". Karina, genio y figura. Y ahora, además, musa del uso de las mascarillas sanitarias.

Pero ahora, los mensajes son muy diversos, como la crisis económica o el inicio del curso escolar. "Ya empieza el curso. Desearos todo lo mejor y que tengamos muchas ganas de ayudar a todos nuestros amigos y compañeros porque lo necesitamos mucho", indica en su último post que ya cuenta con miles de me gustas y con comentarios como este: "Que bien cuentas las cosas, Karina, las dices tal cual. Ojalá los políticos las dijeran cómo tú porque es la pura realidad. Septiembre es muy duro para los padres: los libros los uniformes la ropa de invierno... Luego dicen que no nacen niños pero cómo van a tener niños con la que está cayendo .Bueno guapa, que me encantas como eres de sencilla besitos cuántos bailes con tus canciones cuántos recuerdos de juventud", escribe una seguidora.