La audiencia declara la guerra a "La ruleta de la suerte". Algunos seguidores del programa han mostrado su descontento tras los últimos movimientos de la dirección del programa: "Creen que somos tontos".

El problema residen en las últimas emisiones del programa. Los telespectadores denuncian que se trata de reposiciones "muy antiguas" de la que la cadena no advierte. Es decir, se sientan frente a su televisor pensando que verán en un nuevo episodios pero pronto descubren que se trata de un capítulo grabada. Y el lío no acaba aquí. Señalan, además, que en Antena 3 llevan tiempo siguiendo esta práctica, que no saben cuándo cesará. Por eso, muchos adelantan ya que no seguirán sintonizando este programa.

Jaja dicen que son nuevos jaja... Y el coche viene con cassete... No tenéis Vergüenza.... Que pasa que ya habéis traído a todos los tontos y ya quedan los medios. Monguers — Kity Follen (@Kityfollenxojt) 15 de septiembre de 2022

"Hasta que no pongan nuevos programas no lo veo", "qué abrigaditos vienen con las temperaturas que hace. ¡Qué vergüenza!", "el coche viene con cassete...", han criticado, algunos con una buena dosis de ironía, a través de las redes sociales algunos telespectadores.

Por el momento se desconoce cuándo comenzará la emisión de los nuevos programas de "La ruleta de la suerte". Hasta entonces, y a tenor de lo que se puede leer en la red, sus cuotas de pantalla bajarán.

Este formato es un viejo conocido de la televisión en España. Se estrenó en 1990 en Telecinco. Esa primera experiencia se prolongó hasta 192. Entre el 92 y el 97 se recuperó. Por aquel entonces se llamaba "La ruleta de la fortuna".

Ya como "La ruleta de la suerte" regresó a la pequeña pantalla en 2006. Actualmente es presentado por Jorge Fernández y Laura Moure. Entre ambos han logrado situar al programa como dueño y señor de la media mañana española.