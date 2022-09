Isa Pantoja, la hija de la Tonadillera, ha puesto punto y final a la relación con su hermano. Isa Pi no ha dudado ni un solo momento en decir que su hermano es una persona "despreciable" y asegura no quererlo en su vida "para nada". "Estoy cansada de que me digan que por qué no le perdono. No tiene que pasar nada, no os dais cuenta de que es un mentiroso, no le funciona el tema de mi madre y ahora vende que está bien con ella. Debería llamar a mi madre pero no". Además, ella indica que su hermano llamó a Isabel Pantoja para pedirle el número de su abogado. Y no se quiso quedar ahí: "Mi prima y mi madre le acogen por pena". "Si ella le quiere perdonar está perfecto, pero él debería hacer examen de conciencia", critica.

Isa Pantoja está muy contenta con su nueva vida. De la mano de Asraf Beno, la hija de la Tonadillera se ha pronunciado en una entrevista con EsDiario de la relación con su madre y con su hermano.

De hecho, ya hace un tiempo, tras las polémicas de Kiko Rivera, Isa Pi no quiere saber nada de momento del Dj. Según varios medios, Kiko habría intentado retomar la relación con su hermana, pero ella no ha aceptado: "Ahora no quiero tenerle en mi vida porque estoy muy tranquila y muy feliz. El tiempo lo demostrará todo. Me está dejando tiempo y eso está bien. Yo quiero que deje las cosas estar y punto", indicó. "Nunca me han gustado que la gente me fuerce a hacer algo que no siento, por eso he tenido tantos enfrentamientos con todo el mundo", explicó la influencer.

También se ha pronunciado sobre el estado de salud de su madre: Está muy bien. La gira de conciertos le hace feliz y tener al público apoyándola también le hace feliz". Sin embargo, la hija de la Tonadillera no podrá estra con ella por tener que cuidar de su hijo Albertito: "Si no tuviera vida, seguramente estaría con ella, pero no puedo", zanjó

Pero por ahora, y por sus duras palabras, todo tiene pinta de que la relación entre ambos es un punto y final, al menos por su parte. Las redes han dicho su parte tras escuchar estas declaraciones: "Con qué madurez y sensatez habla esta muchacha. Cuánto me alegro de que no se calle, con ese ser tan despreciable que tiene por hermano y que, como ya no tendrá dinero, lo que busca es carnaza nueva para hacerse un 'Deluxe'. Bravo Isa, no te calles mi niña", reza uno; "Menudo repaso le ha dado, además merecidísimo", indica otro.