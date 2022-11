Luján Argüelles se pasó seis horas retransmitiendo el incendio del Windsor y narró la muerte de Juan Pablo II. Información pura y dura antes de liderar a los "tróspidos" de "Quién quiere casarse con mi hijo", "Granjero busca esposa" o "Un príncipe para Corina". Con maestros en radio como Luis del Olmo ("Protagonistas"), Juan Antonio Cebrián ("La rosa de los vientos"), Carlos Herrera ("Herrera en la onda") o al frente de su propio espacio, "A ver si te atreves", la comunicadora asturiana (Salas, 1977) nunca ha dado un plano atrás. Ahora presenta en Netflix "¿A quién le gusta mi follower?" y publica el libro "Aprendiendo de nuevo a vivir".

Desea "feliz viaje" al final de su libro. Con consejo incluido: "Elijo ser feliz en este preciso momento. No voy a posponer la decisión. No la pospongas tú tampoco. Cada minuto cuenta". Son frentes distintos, claro, y exigen, admite, "desdoblarte mucho. El programa de Netflix es de entretenimiento para un público joven, con una temática más divertida y desenfadada. El libro es para personas de cualquier edad aficionadas a la lectura que estén dispuestas a poner los ojos en un papel. Y con una temática más profunda".

No obstante, la presentadora ha tenido que vivir momentos muy complicados. Tal y como le ha confesado a Jorge Javier Vázquez en Sálvame. El presentador ha visitado la casa de otro anfitrión famoso en su sección 'Ding dong' y no ha sido ni más ni menos que Luján Argüelles, que le ha abierto la puerta de su casa en Madrid. "Qué guapa estás, gracias por recibirme. Qué pedazo de casa, tú has ganado mucho dinero en la tele", ha entonado el presentador al entrar en la vivienda de Lujan Argüelles. Ella ha afirmado que "se ha tomado un tiempo de relax" que le ha venido muy bien, elegido después de la pandemia y antes de la pandemia tuvo un relax profesional "que no te plantean ni te proponen cosas que no te encajen".

Jorge Javier le ha preguntado sobre cómo se lleva tener un parón profesional en televisión y ha hablado de su propia experiencia cuando vivió algo similar hace años. "Creo que lo vives con mucho dramatismo, con mucha tragedia y con la perspectiva... Yo estaba trabajando", ha explicado la presentadora y habla del miedo con el que se vive en algunos momentos de la vida. "Hace dos años el trabajo dejó de llamar a mi puerta", comentaba.