KKiko Rivera no termina de levantar cabeza y todo son problemas para él y para su entorno. Tan solo unos días después de abandonar el hospital tras sufrir un ictus, los problemas se acumulan para el DJ e hijo de Isabel Pabntoja. El dj ha agradecido las muestras de cariño, ha agradecido a su mujer y ha asegurado que no piensa desaprovechar esta segunda oportunidad que le ha dado la vida.

Kiko Rivera ha escrito lo siguiente en su cuenta oficial de Instagram: "Buenos días. He recibido miles de mensajes más y no sabéis lo feliz que me hace me quedo con ese cariño recibido. Pero hoy quiero agradece a mi mujer Irene Rosales que no me ha dejado ni un minuto, todavía le queda que aguantarme espero que muchos años más. Ya que el día 20 de octubre este que está aquí ha vuelto a nacer, la vida me ha dado una segunda oportunidad y no pienso desaprovecharla".

No obstante, su alegría se ha visto eclipsada por un revés económico bastante importante. 'El programa de Ana Rosa' informa en exclusiva sobre la nueva carga económica que debe hacer frente Kiko Rivera tras perder el juicio contra Las Mellis. El marido de Irene Rosales, que recientemente ha sufrido un ictus, vuelve a sumar otra deuda a sus espaldas.

Pepe del Real es el encargado de dar la noticia y anuncia en directo: "Me escriben 'Las Mellis', Kiko las había demandado porque una de ellas, Bibiana, había dicho que él se le había insinuado mientras estaba con Irene en un programa de televisión". Una afirmación que no gustó al hijo de la Pantoja provocando que las demandara y exigiese unos 150.000 euros.

"Él ganó en primera instancia, luego perdió en segunda instancia y Kiko volvió a recurrir... al recurrir, luego no se presentó en el juzgado y, por tanto, ha perdido esta demanda porque ya hay sentencia firme", explica Pepe del Real. Luego, el periodista matiza: "Tendrá que hacerse cargo de las costas y le toca pagar a razón de lo que ha pedido, si pidió 150.000 euros...".

"Si tú pides, sabes que te va a costar y te va a doler. Luego, si no ganas... si eres chulito, pues al final pagar es lo que tendrá que hacer Kiko", comenta el periodista. Isabel Rábago recuerda otro fracaso en los juzgados de Kiko Rivera: "Al igual que con Ramón Calderón, le dijimos que no siguiera adelante y pidiera disculpas, pues cayó. Tendrá que hacer una exclusiva".