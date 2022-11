El lunes a las 22.50 se emite en Telecinco el último capítulo de 'En el nombre de Rocío'. El capítulo 14 de la docuserie llega con Rocío Carrasco sacando el polémico comportamiento de su familia mediática cuando ella se encontraba inmersa en un auténtico infierno: "Yo estaba con tratamiento psiquiátrico y ellos unidos contra mí".

Rocío Carrasco está presente junto a Jorge Javier Vázquez para analizar el contenido del capítulo final del programa. En este episodio, titulado Todos contra una, Rocío anuncia su boda con Fidel Albiac en 2015 y los miembros más mediáticos del clan Jurado comienzan a atacar abiertamente a la hija de la más grande en prensa y televisión. Mientras todo esto ocurre, Rocío comienza a sospechar con quién se podría haber aliado su familia para seguir atacándola públicamente. La familia mediática no duda en mostrar su apoyo a Antonio David, en pleno proceso judicial por una demanda de violencia de género. Sin embargo, Rocío y Fidel viven el mejor día de su vida sin que ningún miembro del clan mediático sea invitado al enlace, lo que hace que los Mohedano, Ortega Cano y Raquel Mosquera la señalen ya libremente como la responsable de la ruptura con todos ellos.

El programa llega a su fin tras emitirse, primero, en cerrado y posteriormente en abierto en Telecinco. Después de un baile de horarios marcados por la falta de audiencia y por el cambio de presentador(8Jorge Javier sustituyó a Sandra Barneda), la docuserie de la hija de Rocío Jurado llega a su fin como un asombra de lo que fue el primer documental "Rocío. contar a verdad para seguir viva".

Rocío Carrasco a Gloria Camila: "Me mata que me llame mala madre"

En 'En el nombre de Rocío' hemos podido ver unas imágenes inéditas de Rocío Carrasco en las que habla por primera vez de su hermana Gloria Camila. La hija de 'La más grande' se ha abierto en canal y ha confesado que sufre cuando ésta se refiere a ella como una "mala madre".

"Yo quiero a esa niña que yo recuerdo. A la Gloria esa que me daba tirones del pelo y me volvía medio loca. Yo si fuera ella recapacitaría. Rebobinaría y vería las cosas que he hecho y he dicho y a lo mejor así hasta llega a una conclusión certera", comienza diciendo Rocío.

"Me mata cuando dice que soy mala madre. Me mata porque cuando ella lo dijo en un primer momento era una niña que era muy joven y estaba viviendo también otra situación como la entrada de su padre en prisión y entonces hasta ese momento incluso podría no tenérselo en cuentas aunque me mato igualmente", asegura. "Pero cuando una niña que ya es una mujer sigue con la misma cantinela y sigue con la misma intención de herir habiendo visto toda la historia que yo he vivido me caben dos opciones, una que no haya entendido nada y otra que lo haya entendido y lo haya visto y no le importe nada".