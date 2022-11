Violeta Mangriñán ha ganado popularidad durante los últimos años dada su faceta de influencer. La credora de contenido es conocida en redes sobre todo por su cuenta de Instagram en la que publica fotografías muy cuidadas relacionadas con la moda y con su estilo de vida. Pero su popularidad llegó a raíz de su participación en el reality de Telecinco Supervivientes, concretamente en la edición del año 2019. Previamente, ya había dado el salto a la pequeña pantalla a través de su participación en otro programa de la misma cadena, Mujeres y Hombres y Viceversa. Aquel trono lo abandonó finalmente para irse con Julen, que había sido antes pretendiente suyo pero que abandonó.

Fue en ese momento cuando conoció a su actual pareja, Fabio Colloricchio. Violeta, que acudió al programa aun siendo pareja de Julen, terminó su relación con él desde Honduras. Desde entonces, la creadora de contenido en redes mantiene una relación con el que fue su compañero de isla y hace poco han sido padres de una niña, Gala. Hace poco, la pareja comentaba en redes la que era su nueva ilusión tras aumentar la familia: están construyendo una casa en Valencia.

Fabio y Violeta siguen asentando su relación y así lo comparten en sus redes. Sin embargo, no dejan a un lado su desarrollo profesional, como ha sido el caso de Fabio, que hace poco decidió dejar el mundo de las redes para centrarse en otra de sus pasiones: hacer música. El argentino decidió dejar de ser influencer. “Cuando estaba en eso lo estaba dedicado todo a eso”, comentaba el artista en el programa El Local 1923, un podcast al que fue invitado y por el que ya han pasado varios creadores de contenido o personajes conocidos en las redes.

Allí fue preguntado sobre qué opinaba su pareja de aquel cambio de profesión. “A ella en un principio le iba cómodo que me dedicara a ser influencer porque trabajábamos en equipo y muy bien”, contó el cantante. Sin embargo, apuntó, su sueño “iba por otro lado”. “Ella al principio no lo entendía. No sabía cómo podía hacer algo que no me funcionaba”, confesó Fabio. No fueron momentos fáciles, tal y como cuenta el cantante de la canción “Diablita Remix”. “Antes de esa canción toqué fondo, llegó un momento en el que le dije a Violeta que no tenía para pagar el alquiler ese mes. Yo decía que iba a meter todo y que sea lo que Dios quiera”. Las cosas cambiaron, apunta, y ahora aquella canción con la que se hizo conocido en la música cuenta con más de 50 millones de reproducciones en Spotify.