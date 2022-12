El nombre de Marta López está asociado, desde hace días, al de Alba Carrillo y Jorge Pérez. Su papel de 'cómplice necesaria' de la traición a Alicia Peña al 'ceder' su salón y su sofá a la pareja para que apagasen el fuego que se encendió entre ambos durante la fiesta de Navidad de Unicorn la ha situado en el ojo del huracán y en el tercer elemento clave del culebrón más jugoso del momento.

A pesar de que en un primer momento la exgran hermana aseguró que entre sus compañeros no había pasado nada más que los besos que se vieron en las polémicas imágenes que revelaron su 'affaire', y que la modelo durmió sola en su casa, finalmente acababa confirmando los rumores de que Jorge había ido a su domicilio para ver a Alba.

Así, a pesar de que confesó que no tenía ni idea de lo que había pasado entre ellos y dejó claro que ella no había escuchado nada, el ex guardia civil la acusa de haberle traicionado y de haber montado una trama con Alba para 'jugársela'. Algo que Marta no está dispuesta a permitir, como nos ha contado dolida con el que pensaba que era su amigo, en el aniversario de una conocida sala de la capital: "Estoy cansadísima, aburridísima, agotadísima. Y yo no he dicho nada". "Cuando se filtró lo que había pasado los llamé a los dos porque me habían dejado con el culo al aire y Jorge me dijo, 'dilo, que mi mujer ya lo sabe'. Y lo único que dije es que había estado en mi casa, lo demás ni me va ni me viene, es que yo no quiero saber nada" asegura.

"He protegido muchísimo a Jorge y lo que yo he recibido de él es 'me habéis traicionado, me la habéis jugado', cuando para mí era más amigo Jorge que Alba. Ella era compañera amiga de plató, no mi amiga" ha confesado, molesta porque el cántabro "es incapaz de darme una explicación. ¿Cómo lo he traicionado? Que salga una persona que lo diga, porque yo no había dicho nada, me quiero retirar de todo esto y estamos haciendo televisión, pero no todo vale" añade.

Sin embargo, y a pesar de su decepción con el que consideraba su amigo, Marta deja claro que "no voy a arremeter contra Jorge nunca, pero llegado a este punto no me ha quedado más remedio que contar la verdad y la verdad beneficia a Alba". "Resulta que soy una mierda de amiga. Él me manda el mensaje y me bloquea, por lo que no tengo opción de hablar, defenderme ni preguntar, pero da igual, yo le entiendo. Él ama a su mujer y suu familia y no voy a arremeter contra él" reconoce, comprensiva con lo delicados momentos que está viviendo el ex guardia civil.

¿Ve alguna posibilidad de recuperar su amistad con Jorge? Marta es sincera y, como nos cuenta, es algo que ya le da "igual": "No quiero tener amigos en la tele ni quiero saber nada, que al final salgo escaldada. A Jorge lo único que le deseo que su mujer le perdone, que se arreglen, que sea súper felices y vuelva a trabajar".

"Jorge no es malo. Se ha equivocado, así que mi consejo es 'no has matado a nadie, todos hemos mentido, hemos pasado algo parecido, le puede pasar a cualquiera. Aquí no vamos de santos. Que dé la cara y que lo ha hecho hasta ahora muy bien" apunta, convencida de que al final el tertuliano romperá su silencio vía exclusiva: "Yo me lo veo en una revista a él y a la mujer, aunque no creo que hagan esto por interés. Él es un buen niño que se ha visto acorralado y lo ha gestionado mal, y nada más, y su mujer es un encanto".

¿Y Alba? Como Marta sostiene, es "una chica que se ha visto entre la espada y la pared y ha tenido que contar la verdad porque todo el mundo la acusaba que era la buscona, pero no es así"