La aspirante de "Masterchef", que tuvo una abrupta salida del programa, al que posteriormente criticó por la presión a la que someten a los participantes, no ha dudado ahora en atacar a otra producción de Shine Iberia, la misma que monta el "talent" de cocina. "No todo vale para subir audiencias", han criticado algunos seguidores de la actriz y modelo.

Todo comenzó después de la semifinal de "Masterchef". Los jueces cargaron duramente contra Patricia Conde porque entendían que no se había esforzado lo suficiente. Ella replicó que estaba muy cansada y que no funcionaba bien bajo presión, un discurso que repitió en sus redes sociales de manera más amplia, criticando directamente los entresijos del programa y los ataques y presiones a las que someten a los chefs. Tras las últimas acusaciones de Patricia Conde hacia el formato, Shine Iberia ha emitido un breve pero contundente comunicado para defenderse y desmentir las palabras de la actriz y presentadora.

En el escrito, la productora "lamenta y niega las acusaciones vertidas por Patricia Conde hacia el equipo del programa así como hacia el resto de los concursantes de la última edición de Masterchef Celebrity". Unos comentarios que, según indica el texto, son "inciertos" y "atentan contra el honor de todas las personas involucradas en la producción".

El escándalo se desató el pasado martes, después de que Patricia Conde explicara el motivo del extraño comportamiento que mostró durante la final del talent show de TVE. "En lugar de sacar el estrés gritando o insultando a los demás, he preferido reírme de mí misma e inmolarme con un divertido show para quitarle hierro al asunto", apuntó la actriz en un texto donde subrayó que "la televisión no es real".

A lo largo de esta semana, la que fuera presentadora de 'Sé lo que hicisteis...' ha ido modificando el contenido de la publicación. En su última versión, quiso lanzarle un mensaje a la "jefa" del programa: "Dile a los chicos de redes del programa (que son maravillosos) que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí".

Uno de los finalistas de esta edición, el actor Manu Baqueiro, ha defendido al programa en uno de sus stories que ha publicado en su cuenta oficial de Intsagram. "Por supuesto que Masterchef fue exigente, intenso, competido, emocionante SANO... Era un concurso y así lo aceptamos desde el princpio. Enhorabuena a todos los que lo hacen posible, repetiría una y mil veces... y enhorabuena de nuevo por esa victoria Lorena!!!", ha escrito en una imagen junto a la ganadora de esta edición, Lorena Castell.

Patricia Conde ataca a otro programa de TVE: "Vomitivo; no todo vale para subir audiencias"

Patricia Conde también ha señalado a "Maestros de la costura", el talent de la costura que también emite TVE y que produce la misma empresa. Todo vino después de que uno de los finalistas del programa le dejase un mensaje en su muro. "No sabes la alegría que me producen tus palabras, no sabes lo que te agradezco que expliques esto y que cuentes lo que no se ve desde entro", escribió.

Patricia Conde no dudó en responder. "Te entiendo porque a mí en Maestros, cuando fui invitada, un cámara dio una patada a un vaso de Coca Cola y manchó el vestido de novia que hacíamos Pablo y yo. ¿A quién echaron la culpa? A mí... Al día siguiente el titular, que salío de allí mismo fue: "Patricia Conde estropea el vestido de novia de un finalista de Maestros", lamentó la actriz.

Sus explicaciones calaron hondo entre sus followers, que no dudaron en darle la razón y apunta hacia la productora. "Vomitivio. Yo ese concurso no loe h visto ni cinco minutos y Masterchef lo empecé a ver por Micky y Juanma, jamás lo había visto. No todo vale para subir audiencias".