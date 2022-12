Victoria Martín, una de las presentadoras de 'Estirando el chicle', ha vuelto a saltar a la palestra por unas polémicas palabras que tuvo durante una entrevista que pretendía promocionar su nuevo libro.

Una parte de esta entrevista ha empezado a hacerse viral en redes sociales, generando una oleada de críticas. En dicho entrevista, ella lanzaba un zasca a Pablo Motos que decía lo siguiente: "Una persona que niegue la realidad, eso es lo que más me molesta, o que te explique las cosas. ¿Por qué no podéis escuchar? Es como ahora un conocido presentador que está negado una actitud ultramachista", decía en su entrevista a la Cadena SER.

Sin embargo, lo que más ha molestado es la reflexión con la que cerró ese alegato: "¿Por qué no se puede decir simplemente: 'oye mira, he sido una mierda en el pasado. Las cosas eran distintas y he aprendido'. ¿Por qué no se puede aprender, si es maravilloso? Lo que no se puede hacer es negar la realidad, eso me molesta muchísimo", aseguraba la presentadora.

Tras estas declaraciones, han sido muchos los que la han tachado de hipócrita, pues ella nunca pidió perdón por invitar a su podcast a una persona abiertamente tránsfoba. Por este motivo, ella ha querido responder a través de un storie de Instagram: "Sí, tenéis toda la razón, me faltó una disculpa entonces. Y mi disculpa va hacia las feministas: lo siento, de verdad, de corazón. No tuve el valor suficiente de mandar a tomar por saco a esa panda de acosadores. Os quiero a todas".

Tras estas disculpas un tanto extrañas, han sido varios los usuarios de Twitter los que han criticado que utilizara el masculino en el término "acosadores" y el femenino en "todas". Esto ha provocado que algunos de ellos la acusen también de personas trasnexcluyente, y también de que no se haya disculpado con las personas trans, principales damnificadas de toda la polémica.