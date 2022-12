Este sábado nos quedábamos sorprendidos cuando conocíamos gracias a Saúl Ortiz en el programa 'Fiesta' que Hugo Arévale -la nueva ilusión de Tamara Falcó- ya le habría sido desleal. Tal y como contó el periodista, el empresario ya ha estado con otra persona: después de regresar de la boda en la que ambos estuvieron, el susodicho besó a otra mujer que también es amiga de Íñigo Onieva.

En el día de ayer, Europa Press pudo hablar con Íñigo para saber en qué punto se encuentra su relación con Hugo, pero también para preguntarle por esta supuesta deslealtad que el nuevo novio de Tamara habría cometido hace unas semanas y después de pedirle a la Marquesa asentar su relación sentimental.

Cabe destacar que el periodista Aurelio Manzano también explicaba en el programa de Emma García que: "ella solo ha salido dos veces con él, pero no hay nada más de momento, aunque a ella le gustaría. Ella no lo tiene como un novio. Otra cosa importante que me cuentan es que Iñigo y Hugo no eran tan amigos como Iñigo lo está haciendo ver. Es más, una vez se pelearon y Tamara tuvo que poner paz entre ambos".

Europa Press le preguntaba a Íñigo por la rectificación que ha tenido por el grupo de amigos por el que envió el mensaje a Hugo y ha sido de lo más contundente: "No tengo nada que decir, gracias" y cuando le comentamos la posible infidelidad que la nueva ilusión de Tamara podría haber comentado, se despide de la prensa: "Buenas noches".

'El programa de Ana Rosa' desvela en exclusiva quién es la nueva ilusión de Tamara Falcó. La colaboradora Leticia Requejo aporta todos los datos sobre la persona que estaría robándole el corazón a la ex de Íñigo Onieva y confirma que ya ha habido beso.

"Tamara Falcó termina el año con una nueva ilusión, él se llama Hugo Arévalo, es de Madrid, empresario, tiene unos menos que ella", empieza diciendo la periodista. Luego, comenta sobre el romance: "Nos dicen que están los dos bastante entregados a la causa, están ilusionados, todavía no se puede etiquetar como 'relación' pero la cosa va viento en popa".

En cuanto a cómo se conocieron, Leticia explica que "Hugo era amigo de Tamara y luego han pasado a tener otro tipo de relación". Sin embargo, el dato más llamativo de toda esta historia es que "también es amigo de Íñigo Onieva, de hecho era amigo de los dos". Ana Rosa, al conocer este triángulo de amistad, comenta: "No es la primera vez que pasa esto, hay una ruptura, ella está mal y el amigo va a consolarla...".

Pero la alegría parece que ha durado poco. Tal y como informa fiesta en Telecinco la nueva conquista de la marquesa ya ha tenido una deslealtad por su parte. "Pero si no ha dado tiempo", "pero si se estaban conociendo", son algunas de las reacciones cuando Saúl destapa este giro radical en la telenovela que rodea a Tamara Falcó. "mejor enterarte al principio de la relación", reflexiona la presentadora de 'Fiesta'.

Saúl Ortiz comparte todo lo que sabe sobre este engaño. "Besó a Tamara Falcó, se arrodilló para pedirle una relación sentimental, pero también le gusta mucho la noche, y la noche nos confunde. Estuvo con otra persona", es la bomba que suelta el periodista. . Pero... ¿Cuándo, donde, por qué, de qué manera ha sucedido todo esto? Tenemos las pruebas y las mostraremos a lo largo del programa, ¡muy atentos