Para muchos espectadores, Élite ya no es lo que era. Las primeras entregas de la producción española causaron tal éxito en la plataforma que no tardó en entrar en la lista de tendencias. Las renovaciones continuaron y ya han extendido el número de temporadas confirmadas hasta la séptima. Uno de los elementos más atrayentes de la ficción, creada por Darío Madrona y Carlos Montero, es el público hacia el que va dirigida y la forma de relatar la historia, que no deja de lado el sexo, la violencia o el consumo de drogas.

De aquella primera temporada no quedan actores, ya que fueron abandonando poco a poco el elenco en busca de nuevos retos en los que involucrarse para crecer. Lo característico de los repartos que han compuesto la mayoría de las temporadas de Élite es que la mayoría de los actores y actrices son muy jóvenes y no cuentan con una carrera desarrollada en el mundo de la actuación. Fue el caso de aquellos primeros protagonistas como, por ejemplo: Miguel Bernardeu, Itzan Escamilla, Mina El Hammani, Álvaro Rico o Ester Expósito -una de las últimas supervivientes de aquel elenco-. La actriz abandonó la serie después de protagonizar unos capítulos aparte junto a Itzan Escamilla: ‘Historias breves. Carla y Samuel’. Tras dejar Élite, participó en otros proyectos como ‘Tu hijo’, ‘Cuando los ángeles duermen’, ‘Rainbow’, de la que es protagonista. Tampoco ha dejado de participar en programas como La Resistencia o de hacer entrevistas, más aún ahora con motivo de la promoción de su última película, ‘Venus, de la cual es protagonista. Precisamente en este momento Ester Expósito se encuentra atendiendo a varios medios de comunicación con motivo de la promoción de la película que protagoniza. Uno de los últimos encuentros lo ha tenido con Pablo Motos en El Hormiguero, donde el presentador le ha preguntado a la actriz sobre aquellos primeros momentos siendo famosa. “¿Os avisaron un poco con lo que se os venía encima?”, preguntó Motos refiriéndose al estreno de la primera temporada de Élite. “Nos prepararon un poco para lo que podía pasar, pero hasta que no lo vives…”, contó la actriz. “Te cambia la vida y nada vuelve a ser lo mismo, nada”, recalcó Expósito. Ante la pregunta del presentador de cómo hace vida normal, comentó que “siempre se tapa al salir a la calle porque prefiere pasar desapercibida”, aunque procura hacer vida normal.