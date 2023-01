Carmen Borrego, hija de María Teresa Campos, se estrenó el pasado día 2 como directora de Sálvame. Un trabajo que fue recompensado por la audiencia, ya que lideró la franja de la tarde en la televisión. Sin embargo, Carmen Borrego no encontró el mismo apoyo entre sus compañeros. De hecho, algunos criticaron que había sido un programa "aburrido", algo que no le ha sentado del todo bien a la colaboradora del programa, cuya familia lleva ligada a la televisión desde hace más de cuarenta años.

La historia comenzó con su madre, María Teresa, que comenzó en la televisión como colaboradora del programa "Esta noche" en 1981. Después, fue pasando por varios programas de televisión hasta llegar a "Por la mañana" de Jesús Hermida, donde ganaría popularidad como "Chica hermida".

Pero no fue hasta el inicio de los años 90 cuando María Teresa Campos se convertiría en la reina de las mañanas en la televisión al frente de su "Pasa la vida", espacio de gran éxito que replicaría años más tarde en Telecinco bajo el nombre de "Día a Día". Un programa con el que la matriarca también aprovechó para lanzar mediáticamente a sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego. La primera en labores de presentación, mientras que la segunda ocupó un puesto detrás de las cámaras como directora adjunta.

Más tarde, la Campos recalaría en Antena 3 con la intención de continuar liderando las mañanas televisivas, una batalla que acaba perdiendo en favor de la entonces "reina de las tardes", Ana Rosa Quintana, y acaba dejando la televisión para tomarse un descanso y preparar nuevos proyectos.

Él éxito no volvería para María Teresa Campos hasta que tomó las riendas de "¡Qué tiempo tan feliz!" en Telecinco, que le brindó cierta tranquilidad televisiva durante los siente años que se mantuvo. En este tiempo también pasó a colaborar en "Sálvame", programa por el que también han pasado sus dos hijas.

Deseo

Pero Carmen Borrego no estaba del todo contenta con su recorrido televisivo actual, y su deseo había sido siempre el de regresar a las labores que realizaba cuando su madre era la "reina de las mañanas", un deseo que se vio cumplido el día 3 como directora de "Sálvame". Un programa con el que la pequeña de las Campos consiguió ser líder por la tarde. Sin embargo, no han sido todo alegrías para Carmen Borrego, ya que sus propios compañeros han criticado varias cuestiones del programa.

"Bajo mi punto de vista, fue un monográfico de las Campos. No estuvo mal, pero eché en falta otro tipo de contenidos. Ella estuvo bien como directora, pero el programa no estuvo a la altura y a mí me aburrió. Te doy un 5, y siendo generoso", dijo Miguel Frigenti, mientas que Belén Esteban suspendió a Carmen Borrego señalando que "fue excesivo el tema Campos, si había ocho temas, siete fueron de ellas. Fue el 90% del programa, ya te lo dijimos".

Kiko Matamoros llamó "tramposa" a la hija de la Campos, quien le reprochó tener una forma de concebir la televisión "con los ojos de los años 90. No hubo ninguna gotita donde agarrar o fidelizar a un espectador nuevo”, sentenció el tertuliano.