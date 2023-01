First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Eso es lo que ha pasado con Juan Diego. A este comensal le gusta estar en pareja, pero la realidad es que la gente no quiere comprometerse. Al tenerle en la barra de ‘First Dates’, Carlos Sobera ha detectado en él un halo de tristeza y él le ha explicado que siente que las chicas ya ni le escuchan. Le parece que las aplicaciones para ligar son una estafa porque las chicas no son lo que parecen en las fotos. Trabaja en un centro deportivo, pero no le gusta ligar en el lugar de trabajo. Busca a una mujer sincera, transparente y que sea una chica con tema de conversación y sepa escuchar.

Carlos Sobera ha escuchado atentamente sus peticiones y se ha ido a buscar a su cita con cierta presión “a ver lo qué me traes, no tenga que salir corriendo”.

Naomi, su cita, es una chica muy independiente, a la que le gusta escuchar y que busca a un chico al que le guste viajar y hacer cosas diferentes. Al ver a Juan no ha sentido que fuera de su rollo, todo lo contrario que le ha pasado a él, a quién se le han pasado las ganas de salir corriendo de golpe.

Juan Diego se ha fijado en que la joven llevaba a su perrito tatuado y ella le ha contado que tenía custodia compartida y que era como su hijo. Juan ha sido sincero y le ha dicho que era “muy raro”, momento en el que Matías ha avisado a Carlos Sobera para que pusiera freno porque no se estaba vendiendo nada bien. Naomi ha entrado con ganas, pero llegados a ese punto no sabía si quería salir corriendo.

El soltero ha querido saber qué tipo de relación estaba buscando su cita y le ha encantado saber que Naomi buscaba una relación seria y que también estaba cansada de las apps de ligoteo y de la gente que no tenía conversación, y solo buscaba echar un polvo. Ella también se ha sorprendido gratamente. A ella le estaba encantando todo lo que estaba descubriendo de Juan Diego y ha querido saber por qué había dicho que era “raro”. Él le ha explicado que se sentía raro porque no encontraba a alguien que compartiera sus valores en la vida “la humildad, el respeto…” y que se agobiaba porque no sabía si esa persona iba a aparecer en algún momento. Naomi la ha entendido y ha sentido que consideraba raro todo lo que ella estaba buscando.