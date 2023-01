Las campanas de boda resuenan en Sálvame.. Este 2023 promete ser recordado en el panorama televisivo con una boda de lo más mediática, la de Kiko Matamoros con su novia, la modelo Marta López Álamo .

Era el pasado 9 de octubre cuando, sin esperarlo, la pareja hacía público su compromiso a través de sus redes sociales. La modelo dedicaba unas palabras a su futuro marido, en las que aseguraba que casarse con él es lo que más feliz le hace en el mundo. En el carrusel de fotografías de su Instagram, no faltaba un vídeo para apreciar el maravilloso anillo de color oro rosa con una piedra preciosa.

El programa de ‘Fiesta’ repasa cuáles serán las bodas de este 2023 y la de Kiko Matamoros y Marta López Álamo no podía faltar. Emma García le pregunta a Alejandra Rubio, amiga de la pareja, por los detalles y ella mete la pata al desvelar dónde lo van a celebrar.

Conocíamos cuál será la iglesia en la que Kiko y Marta se darán el ‘sí, quiero’, pero desconocíamos dónde iba a celebrar el casamiento. Alejandra cree que saber que este dato se sabía y lo desvela como si nada: en el Ritz.

Y es que la propia Emma García ha engañado a la colaboradora al decirle que lo sabíamos para que ella hablara del tema abiertamente, pero nadie en plató conocía este dato. Kiko y Marta harán la fiesta en el lujoso hotel madrileño.

De momento, la pareja continúa con sus respectivos trabajos. Marta afianza su carrea como modelo aunque su ´´ultima sesión de fotos, que ha compartido en su cuenta de Instagram, parece que no ha gustado a sus segudiores, que le han enviado un contundente mensaje.

"Siempre me han gustado tus posados pero este, es anti estético, se marca toda tu osamenta como a las niñas que tienen anorexia, yo sé que hoy en día no la padeces, pero esta foto no ayuda, ni te ayuda y mucho menos te favorece. Por favor cuídate". "Estas fotos no aportan nada..no aportan belleza. Aportan un mal ejemplo para las jóvenes. Ser modelo no va de cuanto más delgada más bella. Ayúdate" . "No sabes el daño q haces con fotos así! Dale una vuelta querida...", le han escrito.