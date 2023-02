La vida privada de Gerard Piqué en los últimos meses ha dado mucho que hablar. Tras anunciar su ruptura con Shakira, los rumores sobre una tercera persona empezaron a cobrar fuerza hasta que, finalmente, el futbolista hizo oficial su relación con Clara Chía.

Tras dejar atrás su carrera como futbolista para comenzar nuevos proyectos profesionales, Piqué se ha mostrado reacio con la prensa evitando desvelar cómo se encuentra en esta nueva etapa de su vida a nivel sentimental. Hace tan solo una semana, el catalán bromeó con la prensa mientras paseaba con su actual pareja de la mano, sin importarle las consecuencias.

Desde que Shakira sacó su último hit musical con Bizarrap donde lanzaba diferentes indirectas hacía su expareja, Gerard ha sido el foco de atención, ya que por el momento había evitado pronunciarse en nada relacionado con la madre de sus hijos. Ha sido ahora cuando, sin pelos en la lengua, no ha dudado en dar el nombre de la colombiana contestando a cierta pregunta.

Durante la entrevista con el joven tiktoker británico John Nellis, se le preguntó al exfutbolista cuál era el contacto más famoso que tenía en su agenda del teléfono móvil. Entre todos los nombres que podría haber dicho, Piqué no dudó en responder que el de Shakira: "Quizás, diría que Shakira. Fue mi pareja, podría ser ella. Estoy pensando en seguidores de Instagram. Si es sobre fútbol, Cristiano, que es el más seguido en el mundo".

Además, se ha mostrado muy serio al hablar por primera vez de su separación de la cantante, reconociendo que no ha sido nada fácil para él: "Los últimos meses para mí han sido complicados, necesitaba desconectar y marcharme unos días de vacaciones".

Por otra parte, también ha decido hablar públicamente por primera vez de su actual pareja, y aunque parecía que era él quien llevaba la voz cantante en su nueva relación, Gerard ha sorprendido con unas declaraciones durante las charlas de presidentes de la Kings League.

El empresario ha desvelado que Clara Chía es la que "lleva los pantalones" en la pareja, al menos en cuestiones de estética, reconociendo a Ibai Llanos que es ella quien escoge su ropa: "No veo revistas de moda, la verdad es que voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella, ¿sabes? Soy una marioneta".

¿Nuevo mensaje para Piqué a golpe de estrofa?

Una vez más Shakira se ha convertido en la 'reina' de las redes sociales donde no para de enviarle mensajes a Gerard Piqué desde que ambos decidieron poner punto y final a su relación. Si hace tan solo unas semanas conocíamos la canción 'Pa' tipos como tú' en la que la cantante le lanzaba todo tipo de mensajes al ex jugador del F.C. Barcelona y su novia Clara Chía, ahora la colombiana ha dado un giro de 180º en su actitud.En esta ocasión la plataforma elegida ha sido Instagram y es que Shakira ha publicado un vídeo en el que se le puede ver fregando parte de la cocina a ritmo de 'SZA - Kill Bill'. Como era de esperar los comentarios en la publicación no se han hecho esperar y es que muchos apuntan a la nueva indirecta de la cantante hacia Piqué que podría traducirse en un posible... ¿acercamiento entre ellos?

En esta canción elegida por la cantante se pueden escuchar frases tan reveladoras como "Sigo siendo una admiradora a pesar de que estaba molesta" o "Odio verte con otra mujer, saber que eres feliz".A pesar de lo 'cotidiano' de la escena que aparece en el vídeo, Shakira no ha dejado nada al azar luciendo un look de lo más 'rompedor' con atísimas botas de tacón para fregar la cocina.