A finales de enero, Jessica Bueno reaparecía ante los medios de comunicación tras su comentada y polémica separación con Jota Peleteiro. Muy amable, la modelo nos confesaba que se sentía con fuerzas de vivir. Era en SIMOF, semana de la moda en Sevilla, cuando la veíamos ante las cámaras y ahora, la vemos en Madrid.

Hablábamos con ella tras desfilar en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en Ifema, y nos aseguraba que no se muda a Sevilla "yo vivo en el norte, a mí me encanta". Sin embargo, la modelo guardaba silencio cuando se le insistía en si no tiene previsto ir a vivir cerca de sus padres, en Los Molares.

La sevillana se centra en su trabajo como modelo, cuando su exmarido jota Peleteiro consolida su historia de amor con su nueva pareja, Miriam Cruz. Jessica nos comentaba que puede ser cierto que esté ahora más tranquila ante los medios porque "hacía muchos años que no me ponía delante de una cámara, estoy tranquila".

De este modo, la modelo nos aseguraba que está centrada en sus proyectos profesionales "en mi trabajo, mi empresa de eventos con mi socia que estamos a tope haciendo diferentes propuestas y con la moda", pero no nos respondía a cómo tiene actualmente el corazón.