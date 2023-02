Pilar Rubio es una figura pública expuesta continuamente a las críticas. La presentadora de televisión ha tenido que hacer frente a lo largo de su carrera a todo tipo de comentarios negativos acerca de su valía, su vida privada y otras tantas cuestiones a las que las personas populares deben hacer frente diariamente. Como ella, tantas otras mujeres que además cuentan con un perfil reconocido en redes sociales han tenido que aprender a lidiar con las respuestas que reciben en sus publicaciones y, aunque muchas de ellas sean positivas, otras buscan atacar cualquier detalle.

Laura Escanes es precisamente otra de estas caras conocidas. Su nombre ha ocupado desde verano los titulares y las tendencias en lugares como Twitter. La influencer hizo pública junto a Risto Mejide su separación este verano y desde entonces las noticias comenzaron a girar en torno a la duda de quién sería su nueva pareja. Entretanto, Escanes ha continuado desarrollándose profesionalmente y lanzó un nuevo podcast en solitario tras terminar la primera temporada del que tenía junto a Mejide, ‘Cariño, ¿pero qué dices?’. Su nuevo proyecto tiene por nombre nombre ‘Entre el cielo y las nubes’ y se trata de un podcast por el que ya han pasado figuras públicas de distintos campos como Lola Índigo, Paula Gonu, o el presentador Roberto Leal.

Precisamente Pilar Rubio ha sido una de las últimas invitadas a pasarse por el plató que Laura Escanes ha construido acorde al nombre del podcast. Allí ambas han conversado, entre otras cosas, sobre la gestión de los comentarios negativos. “Me meto en un post de Instagram y veo muchos comentarios negativos. Se magnifica todo, pero no solo se queda en redes sociales, sino que también se lleva a la prensa. De repente, por un comentario que has puesto o por algo que has dicho se generan polémicas”, expresaba la presentadora del podcast. “Mecachis, no eres perfecta, Laura”, contestó irónicamente su invitada.

Escanes entonces le lanzó la pregunta a Pilar Rubio de cómo gestionaba esas críticas, a lo que la presentadora contestó directamente: “Lo voy a decir de una manera fina. Podría decirlo de otra manera pero… me da bastante igual”.