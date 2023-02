Amaia Montero, la excantante de "La Oreja de Van Gogh" ha estado algo pachucha de salud y estuvo el año pasado ingresada durante un mes en el hospital. Sin embargo, poco se ha conocido desde entonces sobre su estado actual, y ha sido su exnovio, Gonzalo Miró el que ha avanzado algunos detalles sobre el estado de salud de la cantante.

Los últimos años de la cantante no han sido fáciles. Hace unos meses anunció que volvía al mundo de la música, pero unas semanas después hizo saltar todas las alarmas al publicar una foto en la que se le veía desmejorada que acompañaba de un preocupante mensaje: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida".

Desde entonces, Amaia Montero ha estado desaparecida de las redes sociales. Únicamente sus amigos y familiares han dado algunas pinceladas sobre cuál era el estado de salud de la que fue vocalista de "La Oreja de Van Gogh".

Festival de Málaga

Ahora Gonzalo Miró, que participará como jurado en el Festival de Málaga 2023, ha sido quien ha avanzado cómo se encuentra la cantante, tal y como compartió como Europa Pres. "Amaia está mejor y pronto volveremos a ver su mejor versión, afortunadamente", explicó asegurando que la cantante "tiene ganas de volver" Por último, aseguró que "la quiero mucho y tiene mucha fuerza. El hecho de no haber pasado por su mejor momento, nos puede pasar a cualquiera", subrayó Gonzalo Miró.