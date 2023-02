Se supone que el nuevo programa de Paz Padilla en Telecinco, "Déjate querer", iba a traer a la pantalla historias humanas y de superación. Y así ha sido en su última entrega en la que ha participado la expareja de Miguel Bosé, Nacho Palau, que fue diagnosticado de un cáncer de púlmon. Palau le contó a Paz Padilla todos los detalles del proceso que inició y su planes a corto plazo: "Quiero que mis hijos tengan a su padre".

Fue en agosto del año pasado cuando el exconcursante de Supervivientes contó que padecía cáncer. Lo hizo a través de un comunicado y después de pasar doce días ingresado en el hospital. "Hola a todos queridos: Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato. Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad", aseguraba.

También quería dejar claro que "no sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental de mi recuperación. Disfrutar día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa y recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices".

Regreso

Algo más de medio año después del anuncio, Nacho Palau regresó a la televisión en el programa de Paz Padilla. "Estoy emocionado, pensaba que iba a estar más tranquilo. Volver a reencontrarme con mucha gente, me ha emocionado. He descubierto que la gente me quería, ha sido un proceso en el que me he sentido muy querido", contó, señalando que nada más abandonar Supervivientes comenzó un proceso médico muy duro.

La verdad que el diagnóstico "fue un guantazo tremendo", sobre todo porque el escultor parecía levantar cabeza después de un tiempo. También contó que empezó a hablar "hace un mes, se me hinchó la garganta, tengo una cuerda vocal fastidiada que ya no recuperaré y la otra está luchando pero por lo menos puedo hablar".

Pero sobre todo, Nacho Palau ha aprendido una experiencia de vida, y la importancia de vivirla como si siempre fuera el último. "Quiero que mis hijos tengan a su padre, tienen muchas cosas que aprender de mí y quiero que sean unos tíos seguros gracias a tener a su padre", señaló, afirmando que, en el caso de que se fuera "ellos van a estar muy bien cuidados".