Insufrible. Así es la situación de acoso que Marta Riesco denuncia estar viviendo. La reportera, que es también toda una "influencer", cuenta con una gran legión de fans. Pero también de perversos detractores que no dudan en atacarle sin piedad en redes sociales. Ante esta situación, Marta Riesco no ha dudado en acudir a la Policía para denunciar una situación muy grave.

Marta Riesco saltó a la fama el año pasado tras conocerse su noviazgo con Antonio David Flores. De hecho, hay quien señala que ella fue el motivo de la ruptura del exguardia civil con la que era su mujer, Olga Moreno.

Desde entonces, ambos han mostrado numerosas imágenes juntos muy acaramelados y enamorados. Marta Riesco también ha intentado acercarse a los hijos de Antonio David Flores. Si bien, por lo que se puede ver en redes sociales, su hija, Rocío Flores, no parece muy dispuesta, ya que pese a los continuos intentos de la reportera por estrechar lazos, la joven se muestra, al menos de puertas hacia fuera y en redes sociales, muy fría con ella.

En los últimos días, tal y como ella viene reflejando en las redes sociales, las campañas de desprestigio e insultos hacia ella han aumentado exponencialmente. Sin ir más lejos, esta mañana ha colgado un vídeo en el que se escucha un grave audio que recibió una persona de su entorno.

"Ya está en la puta calle. Ha jugado con mi trabajo y con el de muchas personas y está fuera . Os vais a comer una meirda con las sudaderas por jugar con algo tan grave como es el acoso y la salud mental. No teneís ni puta vergüenza. Que vuelva a poner otra puta denuncia que no va a ir a ningún sitio, gentuza", se escucha en el audio que ha compartido Marta Riesco y que envió este acosador a una de sus colaboradoras, que está confeccionando unas sudaderas con las que se recaudarán fondos para luchar contra el acoso.

Marta Riesco subió luego un análisis sobre la situación: "He estado pensando mucho si publicar ese mensaje lamentable igual que otros que me han llegado de esta persona desde que salgo en televisión y me hice conocida ha hecho muchas cosas. Le he puesto una denuncia, una ampliación de denuncia, y aun así llegó a escribir al chat de mi programa "Fiesta" pidiendo que me despidieran y diciendo un montón de mentiras sobre mí para que me despidan o hagan mil cosas", comenzó diciendo la reportera, que afirmó que hacía público el audio "porque ayer estuvo hasta las tres de la madrugada escribiendo a la persona que está haciendo las sudaderas por una buena causa".

Luego Marta Riesco comenzó a relatar todo lo que le había sucedido con este acosador: "Empezó a atacarme hace cosa de un año, porque dice que está contra la violencia y el maltrato y un montón de cosas y yo no sé qué tengo que ver ahí pero toda su frustración y toda su mala leche va contra mí".

Dijo más: "Yo me pregunto qué es lo que tiene que ocurrir para que tengan que detener a este persona. Me pregunto si me tiene que hacer algo a mí para que luego nos llevemos las manos a la cabeza para decir que esta gente de Instagram hasta donde llegan".

La reportera, visiblemente afectada, ahondó en el asunto: "Se ha saltado todas las líneas, ha llegado hasta mis jefes, a la gente que está haciendo las sudaderas para la plataforma... Ha contactado a cada marca, a cada empresa, amigas... Hasta dónde hay que llegar. Qué es lo que me tiene que hacer para que la Policía lo tome en cuenta y haga algo. Realmente da miedo".