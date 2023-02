Risto Mejide y Laura Escanes anunciaron su separación el pasado septiembre, tras siete años de separación. Además de muy buenos momentos, como ellos mismos se encargaron de recordar, durante este tiempo también llegaron a formar una familia, con el nacimiento de Roma hace ya tres años.

Ahora ambos deberán iniciar sus vidas por separado. Tal y como publicó El Periódico, diario perteneciente a Prensa Ibérica, grupo editorial del que también forma parte LA NUEVA ESPAÑA, Laura Escanes pudo haber tenido una relación extramatrimonial con el youtuber Jagger, popular por sus vídeos y por su última participación en "La gran velada del año", el combate boxeo organizado por Ibai Llanos en el que batió al cantante David Bustamante.

Ahora, tal y como ella misma ha publicado en sus redes sociales y no esconde, mantiene una relación con el cantante Álvaro de Luna.

Antes de que Escanes y Mejide separasen sus caminos, ambos tenían un podcast conjunto en el que, entre otras cosas, hablaban de su relación. Ahora, ella ha continuado con un programa de entrevistas por el que están pasando algunos de los jóvenes más influyentes del país. Además, también es una de las concursantes de la actual temporada de "El desafío", el programa de Antena 3 presentado por Roberto Leal.

En el texto se puede leer lo siguiente: "Semana tras semana me gusta recordarte lo crack que eres. Roma aún no es muy consciente de lo increíble que es su mami, pero cuando sea mayor y lo sepa va a aluciplipar".

La "influencer" ha contestado con el siguiente mensaje: "Ay, no sabes lo bien que me viene hoy este mensaje". Ahora muchos se preguntan si ese mensaje ha sido enviado por Risto Mejide, su exmarido, o por Álvaro de Luna su actual novio. Tampoco se puede descartar que sea de otra persona. No sería la primera vez que Laura Escanes comparte los mensajes de ánimo y admiración que le envían algunos de sus seguidores anónimos.

Pero lo que todos se preguntan es por el estado actual de Mejide. Y es que según un conocido tiktoker, el mismo que destapó el embarazo de María Pombo, Mejide se estaría dejando ver por Valencia paseando junto a "una jovencita".