Las últimas canciones de Shakira cada día toman más sentido para el público. No es solo porque la artista por fin se haya animado a hablar sobre cómo se ha sentido estos últimos meses de manera pública en una entrevista con N+ -Noticias Televisa, sino porque su entorno también ha ofrecido aun más datos al respecto.

Hace unos días salió a la luz su colaboración con Karol G como parte del disco de su colega también colombiana. La canción llevó por nombre ‘TQG’, una abreviación de ‘Te quedó grande’, y está cargada de mensajes que el público interpretó como dardos para las exparejas de ambos. La misma Karol G ha confirmado que decidió proponerle la colaboración a Shakira precisamente por el momento vital por el que estaba pasando y que después de sumarse le comentó su plan con Bizarrap.

Karol G acudió hace unos días al programa de El Hormiguero para presentar su nuevo álbum ‘Mañana será bonito’ y charló junto a Pablo Motos sobre su trayectoria musical. No obstante, no quedó fuera la curiosidad del presentador, que se lanzó a preguntarle a la colombiana sobre esa colaboración con Shakira. La invitada no dudó en ofrecer más detalles sobre ‘TQG’ y reveló que esa canción en un principio no iba a salir a la calle. La escribió a la vez que otro de sus más sonados éxitos ‘Mamiii’, pero una vez esta vio la luz tomó la decisión de evitar aumentar la controversia que causó aquella canción. Sin embargo, su actitud cambió al enterarse por la situación que estaba pasando Shakira: “Fue una canción que decidí conservar para mí, pero me di cuenta de la situación por la que estaba pasando Shakira y esa canción de nuevo estaba cobrando sentido para mí”. En ese momento, contó Karol G, la llamó personalmente.

Aun así, Shakira accedió a participar si su compañera cedía en un par de premisas. En primer lugar, la colaboración debía ver la luz después de que se lanzara la canción con Bizarrap porque ‘TQG’ significaba el cierre de ciclo “porque era una forma de sanar algo de su vida por medio de las canciones”. La segunda petición de Shakira tuvo que ver con las partes que ella iba a cantar. En un principio, contó Karol G, la idea era que la de Barranquilla entrara en el segundo verso, pero pidió expresamente cantar antes, concretamente el verso que comenzaba con “verte con la nueva me dolió”: “Me pidió cantar esa parte porque era con la que más identificada se sentía”.