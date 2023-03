Hace una semana, Jorge Javier Vázquez, presentador de Sálvame, aprovechó el altavoz que tenía en el blog de la revista Lecturas para cargar duramente contra Mario Vaquerizo y su mujer, Alaska, tras la entrevista que el primero ofreció en Déjate Querer, el programa de Paz Padilla. Unas acusaciones que ya tuvieron respuesta en Alaska, mientras que su marido había decidido guardar silencio... hasta ahora.

Código ético

El actual código ético de Mediaset impide a su presentador ofrecer cierto tipo de opiniones, así que Jorge Javier Vázquez utiliza otro altavoz, como es su blog en la revista Lecturas, para contar lo que le viene en gana. En este caso, criticar la doble moral de Mario Vaquerizo y su esposa. El líder de las Nancys Rubias por fin ha hablado sobre las acusaciones del presentador de Sálvame qen los premios Fearless, tal y como recoge la revista Pronto. "Lo que dijo Alaska, que es una mujer muy sabia y por eso estoy casado con ella, es lo que yo suscribo. Jorge Javier está en su derecho de opinar. Otra cosa es que su opinión yo la comparta o no, se la respeto y ya está, pero no hay que darle más vueltas", aseguró el cantante.

Y al ser preguntado sobre si le dolieron las declaraciones, Vaquerizo aseguró que "a mí me duele una caída, la pérdida de un ser querido, me duele que me quede calvo, pero las opiniones de los demás no me tienen que doler, hay que respetarlas, simplemente. No busquemos más dramas donde no los hay, yo quiero comedias entretenidas".