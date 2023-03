El cantante Antonio Orozco pretendía hacer una gira europea que finalmente ha tenido que ser aplazada debido a su actual estado de salud. Un anuncio que ha realizado el cantante a través de sus redes sociales, donde también ha aprovechado para disculparse con sus fans.

Antonio Orozco es uno de los cantantes más importantes del país y cuenta en su haber con más de un millón y medio de discos vendidos, obteniendo por ello un disco de diamante, nueve de platino y haber realizado más de 2.500 conciertos, no solo en España, sino también en Europa y Latinoamérica.

En su trayectoria musical ha publicado nueve álbumes de estudio: Un reloj y una vela (2000), Semilla del Silencio (2001), El Principio del Comienzo (2004), Cadizfornia (2006), Renovatio (2009) Diez (2011) y Dos Orillas (2013), Destino (2015) y Aviónica (2020). Además, ha sido coach del famoso talent show La Voz, desde el año 2013 hasta el año pasado. De hecho, ha participado en las diferentes versiones del talent en España, tanto en el normal, La Voz, como en La Voz Kids y La Voz Senior.

Una carrera exitosa que, eso sí, acaba de pasar por un altibajo debido a un problema médico. Y es que, como aseguró el propio Orozco. "Fui a ver a mi médico y por lo visto tenía un problema en la voz, he pasado un par de meses muy complicados", señalaba el artista.

Revisión

Y es que en la revisión, "me encontraron un pólipo, una pequeña lesión en las cuerdas vocales" por el que tuvo que ser intervenido. Eso sí, fue un éxito, ya que, como afirma, "está todo bien, me estoy recuperando".

Sin embargo, a pesar de la exitosa intervención, no podrá, al menos de momento, realizar la gira europea que iba a pasar por Londres, París, Bruselas y Dublín. El cantante aseguró que "hemos hecho todo lo que hemos podido, tanto mi profesor de canto como los médicos que me están ayudando, pero no hemos alcanzado para preparar mi garganta y mis cuerdas para aguantar un concierto de dos horas".