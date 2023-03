Lola Herrera es una de las grandes damas de la escena española. A sus 87 años y después de 65 subida a los escenarios la actriz todavía no piensa en la retirada, y ha sido por toda una vida dedicada a la interpretación por lo que la protagonista de 'Cinco horas con Mario' ha sido reconocida con el premio Talía a su trayectoria en la primera edición de los llamados a ser los Goya de las Artes Escénicas.

Minutos antes de recibir este galardón tan especial de manos de Antonio Banderas la veterana actriz, guapísima con un vestido fluido de lentejuelas negras, confesaba que a pesar de llevar toda una vida dedicada a la actuación todavía ve lejano su adiós: "Llevo 65 años de camino en los que no me he bajado del escenario, pero no me he planteado dejarlo. Es mi sitio y ahí me siento bien".

Una carrera que, como reconoce, no ha sido fácil porque "aunque el escenario te da muchas cosas necesitas energía y mucha disciplina para poder abordarlo; hacer giras, la función todos los días... y eso es a fuerza de disciplina y de tener una cabeza que funcione, claro".

"He tenido muchos altibajos y muchos descontentos, muchas alegrías, muchas emociones* esto del teatro es algo muy difícil, muy complicado, hay que tener mucha paciencia, si puedes, hay que ser muy constante" confiesa echando la vista atrás y haciendo balance de su carrera.

Muy presente en una noche tan especial para su carrera, su compañera y amiga Concha Velasco, alejada del foco mediático a causa de su delicado estado de salud. Un tema que ha causado gran preocupación en los últimos meses y sobre el que se ha pronunciado Lola, asegurando que "dentro de las posibilidades está muy bien. Está ahí, está muy cuidada". "Ella es muy luchadora, siempre lo ha sido. La echo de menos" confiesa.