Aitana sorprendió con el estreno de su nueva canción Los Ángeles en una fiesta electrónica donde quiso acercar a todo su público a lo que será una nueva etapa en su carrera. Su nuevo proyecto musical se llamará Alpha y será muy distinto a lo que tiene acostumbrada a la audiencia, ya que es un concepto que ha nacido hace unos meses y que rompe con el lanzamiento del disco que iba a salir en su lugar. Antes del evento la cantante acudió a El Hormiguero para promocionar esta nueva canción junto a Pablo Motos. Y es que el nombre de Aitana ocupa últimamente los titulares y las tendencias de las redes sociales debido al dilema de su situación sentimental actual; algo de lo que ella misma no quiere hablar y ha dejado claro en varias ocasiones.

No fue la única entrevista que ha concedido la artista las últimas horas. Aitana ya había conversado en otras ocasiones junto al creador de contenido Ibai en su canal de Twitch y esta vez volvió a acudir para charlar sobre su nuevo proyecto, su vida, etc. Y es que la artista recibió hace unas semanas una propuesta pública para participar en el proyecto de Ibai y Piqué, la ‘Queens League’. Uno de los participantes del formato, el creador de contenido Adri Contreras, quería contar con la participación de Aitana para presidir su equipo de fútbol, aunque la cantante no llegó a responder. Tal y como le comentó a Ibai, había estado al margen de las redes sociales y no llegó a enterarse de qué se trataba específicamente aquella propuesta.

En medio de la charla, Aitana recibió un mensaje que le provocó una leve risa, ya que se trataba de su profesor de la autoescuela. “Me quiero matar porque llevo tiempo queriéndomelo sacar, pero nunca he estado en ese proceso”, comenzó comentando la cantante. La artista continuó explicando que por fin había conseguido ponerse, aunque cuenta con cierta dificultad: “Me quería matar. Me están siguiendo los paparazzis un montón. Tengo a cuatro detrás cuando estoy haciendo las prácticas siguiéndome y saltándose los semáforos. Mi profesor me dice que van a tener que venir también al examen porque me estoy malacostumbrando y estoy siendo como escoltada por cuatro coches”. Aitana comentó como anécdota que en una de sus primeras prácticas salió un reportaje narrando cómo llevaba a cabo una de las clases.