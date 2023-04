Durante la noche del martes, 4 de abril, Cuatro emitirá un reencuentro de interés para los seguidores de 'Operación Triunfo'. Risto Mejide entrevistará en 'Viajando con Chester' a Esther Aranda, exconcursante del 'talent show' en su edición de 2008 y una de las más criticadas por el presentador, que por aquel entonces ejercía como implacable juez del formato.

Según muestra la cadena en un avance, Esther pedirá explicaciones a Risto por las duras valoraciones que hizo de su paso por el concurso, donde acabó convirtiéndose en la quinta expulsada. Risto le ha querido hablar de la motivación de por qué tuvo esa actitud en aquella etapa: "Odiaba ese formato con todas mis fuerzas y se lo dije antes de entrar a los productores, les avise que iba a decir todo lo que pensaba de absolutamente todo y no es bueno". Y explica que cuando esto dio audiencia y reportó ingresos había un compendio de intereses por las dos partes aunque asegura que su motivación siguió siendo la anterior: "En las tres ediciones que estuve era ir a por el programa. Mis enemigos, aunque te cuente creerlo, no erais vosotros. Yo iba a por el formato".

"¿Por qué te metes en un proyecto que no te gusta y que lo odias?", le pregunta directamente Esther y él no duda en responder: "Para destruirlo, tan mal no me fue, ¿dónde está Operación Triunfo? No vamos a ser hipócritas, yo tenia un objetivo, sí. Vosotros fuisteis victimas colaterales de mi objetivo, lo reconozco y yo te pido disculpas por lo que te haya podido doler lo más mínimo". Disculpas que Aranda no duda en aceptarle.

Aunque ella explica que lo pasó mal mal, que tuvo que aguantar los abucheos de la gente en directo y también cuando salió a la vida real: "La gente me señalaban con el dedo y decían que era la que cantaba mal, yo no quería ir a cantar a ninguna parte, aún así trabajé muchísimo, pero telita de duro".

Y tras escuchar todo esto y al terminar la entrevista, Risto mirándola a los ojos le ha querido explicar que no es el mismo Risto que hace 15 años, aunque gracias a ese de hace años este este aquí: "Quiero decirte con todas las letras que lo siento mucho, que ojalá no hubieras tenido que pasar por eso". "Como tú dices fuimos un daño colateral y desde el corazón te digo que no te guardo rencor, te tengo cariño y no vivo en el odio ni contigo ni con nadie", dice ella y Risto añade: "Por eso eres una buena persona, gracias por acceder al Chester, que además ha sido petición mía y gracias por darme la oportunidad de explicarme".