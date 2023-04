Definitivamente, la trama de 'Supervivientes 2023' que más está sorprendiendo cada semana a los espectadores es la del culebrón de Ginés Corregüela, que intenta volver con su exmujer, Isabel Hurtado, mientras mantiene una relación sentimental con Yaiza Martín, una tinerfeña de 43 años que le defiende en plató y que es su compañera de agencia, pues al igual que él, se dedica al mundo de las redes sociales y es creadora de contenido en TikTok.

Si Ginés triunfa en la mencionada red social con sus bocadillos XXL empapados de aceite, Yaiza lo hace derrochando buen humor y sonrisas con sus bailes. "Sonreír siempre" y "sé feliz" son las dos frases que la canaria escribe siempre junto a sus vídeos y que definen muy bien su carácter y su personalidad, pues se define como una persona optimista y alegre, además de profundamente luchadora y reivindicativa.

Ahora, la vida amorosa de Ginés Corregüela ha dado un giro de 180 grados. Tras la llegada de su ex mujer y su hija, el concursante tenía claro que quería volver con la que había sido su pareja durante 32 años. Sin embargo, la visita de Yaiza ha hecho que 'El Rey del bocadillo' vuelva a replanteárselo todo. La novia de Ginés llegó a Honduras y con un apasionado beso, él confirmó que era la mujer con la que quería estar.

Yaiza y Ginés no han tenido mucho tiempo para hablar ya que tras convertirse en concursante oficial, la canaria fue trasladada a una playa diferente. Sin embargo, la pareja ha encontrado una forma de demostrarse su amor. A través de la valla, los supervivientes se han lanzado románticos gestos de amor y han disfrutado de una preciosa puesta de sol. "No sé cuántos kilos habrá perdido, pero de mi casa se fue apretado como los tornillos de un submarino. Yo le tocaba los muslos y tenia piernas de futbolista. No sé cuántos, pero ha perdido muchos kilos. Pero está guapo. Tenía unas ganas de verlo…", le comentaba Yaiza a sus nuevos compañeros.

No obstante, este momento tan romántico ha sido duramente criticado por los fans a través de las redes sociales, que se han despechado a gusto con la pareja y la trama que está llevan a cabo el programa. "Dan un poco de asquito". "Vergonzoso lo de estos dos y el programa por dar comba a un sinvergüenza machista que utiliza a las mujeres". "Que vergüenza de programa estos es superviviente? Madre mía".

Nada más llegar a Honduras, Yaiza le dejó muy claro a Ginés que le había dolido su actitud. "Tú sabes como han sido los 34 años de tu matrimonio. De verdad si tú quieres otra vez vivir igual… en la habitación de al lado, que te metan un portazo porque le molestan tus ronquidos, que te deje en ridículo delante de la gente Nosotros los chicos y yo sabes que te queremos. Sé por qué actuaste así, pero esto no es un show. Tienes que hablar por ti, porque haces daño si no expresas de verdad tus sentimientos. No hables por lo que puedan pensar de ti, sino por lo que quieres vivir de verdad", le decía muy seria.