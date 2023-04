El que fuera concursante de Supervivientes, Diego Matamoros, ha pasado por el quirófano. Y es que el hijo del colaborador de Sálvame se ha encargado de contarlo todo a través de sus redes sociales. "Por eso he estado más desaparecido", ha explicado.

Pero no ha sido la única novedad del hijo de Kiko Matamoros, que esta semana aparece también en el último episodio de mtmad de ‘Amar para vivir’, el videopodcast que Kiko comparte con Marta López Álamo, Diego Matamoros habla como nunca de la relación que tiene con su padre, que aunque ahora se encuentre en un momento excepcional, no siempre ha sido así.

A lo largo de los años, padre e hijo han tenido numerosos rifirrafes que no han dudado en trasladar nunca al ámbito público. De su guerra particular y de sus peores momentos han hablado precisamente ahora. Como también lo han hecho del divorcio de la hermana de Mar Flores y el colaborador de ‘Sálvame’, un punto de inflexión en la vida de Diego y de sus hermanos.

El novio de Marta Riumbau habla de su infancia como nunca y recuerda lo mucho que le marcó la separación de sus padres. Entonces, tenía 12 años y aquello fue un antes y un después en su vida. Para él, el recuerdo que tiene de Kiko (que está planteándose volver a ser padre a sus 66 años) cambia radicalmente desde entonces y es en aquel momento donde Diego siente que empieza a haber una “desestructuración total” en su vida.

Su infancia y adolescencia fue complicada, aunque Diego sigue guardando buenos recuerdos. Y aunque no conserve ninguna fotografía de sus años más tiernos, tema del que no ha tampoco en hablar y explicar el motivo, a pesar de todas las mudanzas que ha realizado a lo largo de sus 37 años de vida, Diego guarda un recuerdo muy especial de su padre. Un regalo que este le hizo en 1998, mismo año en el que se separó de su madre. Tras mostrarlo y contar qué significa y qué ha supuesto para él este presente, Diego enseña el significativo mensaje que su padre le escribió y que adjuntó hace ya 25 años junto a aquel especial regalo.

Motivos

¿Y ahora? Pues también nos enteramos de que Diego Matamoros ha pasado por el quirófano. El motivo ha sido realizarse un injerto capilar. Su objetivo ha sido el de frenar la caída natural de su pelo, sobre todo teniendo en cuenta su herencia genética, con lo que pretende adelantarse a lo que le puede pasar en el futuro.

El hijo del colaborador de Sálvame explicó que tomó su decisión "cuando me rapé, vi que tenía bastante entrada y que me clareaba el pelo. La densidad y mis entradas ya no eran las mismas de antes". Así que ni corto ni perezoso decidió someterse a la intervención.