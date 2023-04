Grave crisis en Telecinco. La cadena tiene un boquete en su parrilla desde hace unas semanas que no encuentra forma de llenar. Desde la cancelación de "Déjate querer", el programa de Paz Padilla, el grupo Mediaset no ha encontrado cómo ocupar ese vacío. Esta semana volverán a dar un nuevo "volantazo" que, con total seguridad, no será el último.

Este lío comenzó cuando Mediaset decidió cancelar "Déjate querer". El "talk show" de Paz Padilla no estaba gozando del apoyo de la audiencia, y desde Telecinco se notificó que iban a cesar las grabaciones. Solo unas semanas después, "Déjate querer" se cayó de la parrilla de Telecinco. Para ocupar el espacio del programa, Telecinco optó por una vieja conocida. Por la serie "Lo que escondían sus ojos", basada en el libro homónimo de Nieves Herrero que recrea una historia de amor entre el ministro franquista Ramón Serrano Suñer y la Marquesa consorte de Llanzol, que se convirtió en un escándalo en los círculos sociales más exclusivos de la sociedad del momento y que no llegó a trascender a la opinión pública. La producción, de cuatro episodios, era una vieja conocida para la audiencia. Ya se había en 2016, con cuotas de pantalla que rozaron el 20%. Si bien, la serie resultó muy polémica, pues fue acusada de carecer de rigor histórico y de blanquear los crímenes franquistas. Telecinco emitió el primer episodio de "Lo que escondían sus ojos" el 8 de abril. No obtuvo el respaldo de la audiencia. Se quedó en un pírrico 9,5% de "share" con sus 960.000 telespectadores. El 15 de abril la cadena decidió hacer una nueva apuesta. En esta ocasión con "Got talent: all-stars". Aquí el público sí apoyó y logró reunir a 1,4 millones de telespectadores, lo que supuso una cuota de pantalla del 12,6%. Para este sábado, 22 de abril, se abre una nueva incógnita. Telecinco ha anunciado un especial de la mítica seria "Los Serrano", de cuyo estreno se cumplen 20 años, con un reencuentro de todos los actos. La cadena aún no ha hecho público el horario en que se estrenará, si bien se especula con que pudiese emitirse en el "prime time", desplazando así a "Got talent". Ésta no sería la única opción. También se baraja la posibilidad de que ese reencuentro tenga lugar en el programa "Fiesta", que abarca la programación de toda la tarde en la cadena. Además, Mediaset ha anunciado que se emitirá una maratón de capítulos de "Los Serrano" en FDF y que también se pasará el primer episodio de la serie.