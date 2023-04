La idílica vida que Georgina Rodríguez comparte con sus millones de seguidores en Instagram estaría muy lejos de ser real. A los rumores de crisis de pareja con Cristino Ronaldo, se suma ahora una nueva polémica de la mano de un exnovio de la influencer.

Rumores de crisis

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estarían pasando por una grave crisis en su relación, tanto que en Portugal se habla de una «ruptura inminente». Varios medios lusos apuntan a que la pareja atraviesa un «fuerte bache» desde las pasadas Navidades, momento en el que la familia se mudó a Arabia Saudí.

En los últimos meses, la situación, según insisten desde varias tertulias en la televisión portuguesa, habría ido a peor por varias situaciones. Una de ellas es la distancia de Cristiano con su madre, Dolores Aveiro. «Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: primero, que no vive un momento de felicidad en su vida personal; y segundo, que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos tranquilo está. Y todos sabemos por qué está cada vez más alejado de su familia», comentó el psicólogo Quintino Aires en la televisión portuguesa.

Un exnovio sale a la palestra

A Georgina Rodríguez no le va a gustar nada lo que se está hablando de ella y normal... No le deja en muy buen lugar. Primero por los rumores de ruptura con Cristiano Ronaldo y ahora con la supuesta revelación de uno de sus ex, quien no ha querido desvelar su identidad pero ha rajado bien sobre ella y los supuestos gastos que le pagaba cuando ella ya salía con Ronaldo.

Bien es verdad que cuando aparece un rumor, detrás de este vienen otros tantos y algunos terminan en 'invent', por eso hay que coger con pinzas esta información que ha publicado Look. Un ex de la influ asegura que pagaba todos sus gastos allá por 2019 cuando él estaba en Londres y ella trabajaba en Gucci. Asegura que pagaba sus billetes y que le daba 2000 euros al mes para sus gastos y antojos. Un dinero que ella guardaba en la taquilla del trabajo ya que él se lo daba en efectivo. Vamos, que no hay forma de demostrar que ese dinero existía...

Pero lo que mas sorprende de esto no es que este hombre le diera dinero a Gio, lo más fuerte es que por las fechas coincide con su relación con Cristiano. Dice que fue él el que pagó los billetes de avión a Argentina de ella y de su hermana cuando su padre falleció, pero que no quiere hablar de ella para sacar tajada...

Lo cierto es que Georgina lleva unos días compartiendo recuerdos en su Insta, como estas fotos.

"Cristiano no está feliz. Georgina se pasa todo el día metida en un centro comercial de Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar", cuenta el periodista Daniel Nascimento sobre esta aparente crisis.

"Cristiano se ha hartado de Georgina. La verdad es que no están bien y probablemente se van a separar", asegura por otro lado el periodista Léo Caeiro.

El entorno de Cristiano dice que la modelo da una imagen demasiado ostentosa y superficial en su reality, acusándola además de haber propiciado el distanciamiento, cada vez más claro, entre el exjugador del Real Madrid y su familia.