Mediaset ha confirmado la noticia que saltó a los medios durante la tarde del pasado viernes y que va a provocar un antes y un después en Telecinco. 'Sálvame' finalizará sus emisiones el próximo mes de junio tras 14 años de éxito, mientras que el 'Deluxe' también se despedirá para siempre de los espectadores ese mismo mes.

A través de un comunicado, el grupo audiovisual hace oficial el salto de Ana Rosa Quintana a la franja que han ocupado Jorge Javier Vázquez y compañía desde 2009. Este nuevo espacio producido por Unicorn Content, que se estrenará en septiembre, será "un formato diario de actualidad que combinará información y entretenimiento".

En esa misma nota de prensa, Mediaset destaca que 'Sálvame' llegará a su final "tras una larga y exitosa trayectoria en televisión en la que ha acompañado cada tarde a millones de espectadores durante 14 años de emisiones ininterrumpidas".

"Se despedirá como uno de los grandes formatos de la pequeña pantalla", recoge el escrito sobre el formato producido por La fábrica de la tele. Los máximos responsables de la productora, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, se enteraron de la cancelación del espacio por los medios, según ha conocido Yotele. "Lo que se ha publicado es cierto. Nosotros nos hemos enterado por el periódico", les explicaron al equipo. Hasta la llegada del nuevo programa de Ana Rosa Quintana, del que aún se desconoce su título, Telecinco sustituirá 'Sálvame' por un magacín presentado por Sandra Barneda bajo el nombre de 'Así es la vida'. Este espacio, que ocupará las tardes de lunes a viernes durante los meses de verano, estará producido por Cuarzo (Banijay).

Pero, ¿qué va a pasar con los colaboradores? Sálvame se ha tomado con 'humor' la polémica noticia y ha estado estos días haciendo 'bromas' con la cancelación del espacio. Desde actualizar el CV hasta poner un cartel de "Se traspasa".

Rafa Mora, colaborador del programa, ha hecho una oferta a los (por el momento) compañeros del plató. "Vosotros, si os quedáis sin curro un tiempo, me llamáis. Tengo curro para todos de momento", decía Rafa Mora a sus compañeros en 'Sálvame Naranja Plus'. Y es que el colaborador dice tener muchos planes tras el fin del programa: "Voy a hacer muchas cosas".

"Me va muy bien", aseguraba el colaborador, que detallaba que está estudiando y trabajando también en una discoteca. Además, ha cerrado un proyecto para este verano en Ibiza: "Este fin de semana he estado allí para cerrar una fiesta que voy a hacer todos los domingos en un beach club". Eventos de los que será promotor, e insistía: "No os preocupéis, si os quedáis sin curro, yo os doy curro".