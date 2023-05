Después de confirmarse su regreso, una de las parejas más controvertidas de La Isla de las Tentaciones ha vuelto a anunciar su separación de manera pública. Isaac, también conocido como Lobo, ha contado a través de un directo en su cuenta de Instagram que ya no está con Lucía. “Vivo en Barcelona, he intentado mudarme a Cádiz en varias ocasiones y no ha funcionado.”, comenzó contando el exparticipante al ser preguntado sobre cómo se sentía en la actualidad. Y es que, tal y como contó, no se encuentra en un gran momento al no poder estar cerca de su hija: “Hay veces que estoy súper triste. No puedo ver a mi niña todo lo que me gustaría por las circunstancias.”. El ex tentador disipó las dudas sobre por qué se había vuelto a Barcelona a vivir: “Sí, tenía piso en Cádiz, pero como nos fuimos a vivir juntos lo dejé. Fue un fallo gordo”.

El que comenzara sus andaduras en la segunda edición de La Isla de las Tentaciones como tentador de Marina terminó por vivir una historia de amor fuera del programa con Lucía. Esta situación trajo consigo la confrontación entre ambas participantes, que dentro del formato se habían hecho muy cercanas. Lucía e Isaac volverían a las villas para participar en ‘La Última Tentación’ y allí se produciría su ruptura tras la infidelidad de Isaac. Sin embargo, comenzaron las idas y vueltas de la pareja tras confirmarse en diversas ocasiones que estaban juntos. En una de sus separaciones, Lucía hizo público su embarazo y confirmó que su hija era también hija de su exnovio, lo que terminó por unirles de nuevo.

Ahora Isaac vuelve a negar que sean pareja. “No estamos juntos”, respondió durante su directo cuando fue preguntado por Lucía. Ante la curiosidad del público, dio más detalles sobre la ruptura y por qué no había funcionado su vida en Cádiz: “No me encontraba bien. Me encontraba un poco desanimado con todo y me estaba consumiendo, necesitaba mi gente cerca.”. El influencer continuó hablando sobre el tema sin dejar claro el motivo real: “La gente no sabe nada, así que lo que puedan juzgar tampoco me importa demasiado.”.

La cosa no quedó ahí. ‘Lobo’ lanzó un preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram y le preguntaron acerca de si creía posible un futuro con Lucía si ella cambiaba su forma de ser, a lo que respondió que “como eso es imposible nunca se sabrá.”. Volviendo al directo que el influencer hizo hablando de su situación actual, quiso compartir lo positivo de la experiencia: “Me quedo con que los dos lo hemos intentado, hemos hecho muchísimas cosas y hemos puesto de nuestra parte, pero al final no ha podido ser. Tenemos una relación cordial y le deseo lo mejor, que encuentre una persona con la que congenie y que sea un buen hombre para el día de mañana si tiene que convivir con mi hija.”.