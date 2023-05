La última gala de Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco, estuvo protagonizado por la entrada en plató de Ginés, el último de los expulsados. Durante la gala, Ginés escuchó cómo su entorno, tanto su hija como sus padres e incluso Diego, criticaban a Yaiza por todo lo que había montado en España mientras él estaba en Honduras. Ante todo lo que escuchó, el rey de los bocadillos XXL tomó una drástica decisión.

Todos los espectadores de 'Supervivientes 2023' fueron testigos este martes de un momento histórico en televisión: Ginés Corregüela pisaba por fin el suelo del plató donde tantas veces su hija Miriam ha discutido con Yaiza Martín, su actual pareja. La sorpresa para el concursante fue que, además de su hija Laura, sus padres también estaban allí... quienes aseguraban antes de reencontrarse con él que lo habían pasado muy mal por todo lo que han visto de él con su pareja. Tras varios enfrentamientos en plató, en los que Yaiza no quiso entrar a discutir, simplemente aseguraba que ya tendría ocasión de explicarle todo a su pareja, Ginés abandonaba las instalaciones de Telecinco junto a sus padres, su hija Laura y otros familiares y su pareja lo hacía sola.

Nada más lejos de la realidad, parece que ese distanciamiento solo fue momentáneo, ya que esta mañana, Europa Press ha sido testigo de la unión entre ambos. La pareja, feliz, abandonaban el hotel en el que han pasado la noche y ponían rumbo a la estación del AVE para dar el pistoletazo a esta nueva etapa.

Ya en Sevilla, la pareja se han dejado ver juntos y de la mano, lo que demuestra que Ginés ya ha elegido, siendo su pareja la vencedora de toda la polémica que ha habido estos meses en los platós por sus controvertidas declaraciones y la de las hijas del exconcursante.

Miriam Corregüela lo ha repetido hasta la saciedad: no tenía ninguna intención de recibir a su padre, Ginés Corregüela, en plató debido a lo decepcionada que está con él y así lo ha cumplido. La hija pequeña del tiktoker no se ha presentado en el plató de 'Tierra de Nadie' y ha sido su hermana, Laura, la encargada de recibir a su padre y transmitirle lo que piensa la familia sobre su relación con Yaiza Martín. Ha estado siguiendo el programa desde casa y ha reaccionado al mismo en sus redes sociales, donde ha dejado claro que no se arrepiente de no haber estado en plató para darle la bienvenida a su padre y donde ha confesado que ha sentido "vergüenza" al escuchar al tiktoker decir que "el preservativo se come el gusto" y que apenas ha mantenido relaciones sexuales con este método anticonceptivo porque le gusta más "sin eso".

"Vergüenza es la única palabra que me sale de dentro. Gracias a que hay métodos de ese tipo se evitan problemas de transmisión sexual y posibles embarazos no buscados", comentó Miriam en sus stories de Instagram, tras lo cual siguió con sus críticas en TikTok: "Creo que con ese comentario no estuvo acertado porque un preservativo es algo que se tiene que usar y creo que se le tiene que dar voz a eso porque cada vez son más jóvenes los que experimentan con su cuerpo y están en su derecho de hacerlo, pero usando una precaución".