Se recrudece el enfrentamiento entre Ginés Corregüela y su familia tras su expulsión de 'Supervivientes'. El jienense, inseparable de Yaiza Martín, continúa defendiendo su amor por su novia y haciendo oídos sordos a los que creen que la canaria le está utilizando para conseguir fama.

Tanto es así que incluso le da igual que su hija Miriam no quiera saber nada de él y no ha dudado en acusarla de estar "manipulada" y de no querer hablar con él si no es en un plató y con un cheque de por medio. Unas declaraciones a las que la exmujer de Ginés, Isabel Hurtado, no ha dudado en responder con contundencia, arremetiendo contra el 'rey de los bocadillos' y contra su pareja: "Está súper equivocado. Debería centrarse en los sentimientos que tiene su hija y en cómo se ha portado con ella toda la vida. Conociéndola como la conoce sabe que es una chiquita que no se puede manipular". "El que está manipulado como una marioneta es él, debería preocuparse por la gente con la que está, que está cargándose su vida, su programa y su reputación", ha estallado.

Unas demoledoras declaraciones a las que Ginés prefiere hacer oídos sordos, presumiendo una vez más de su felicidad con Yaiza. En esta ocasión, y aprovechando un hueco en su apretada agenda televisiva, la pareja se ha ido de compras a un conocido centro comercial de la capital para renovar el vestuario del 'tiktoker', que ha perdido 18 kilos durante su paso por 'Supervivientes'.

De lo más cercanos y cariñosos durante toda la jornada, y sin soltarse de la mano en ningún momento, el de Jaén y su novia -una 'personal shopper' muy especial- la pareja derrochó complicidad durante la jornada, en la que además de visitar varias tiendas también tuvieron tiempo para reponer fuerzas en una de las cafeterías, donde se les vio charlando de lo más tranquilos.

Tras su paso por 'Supervivientes 2023', Ginés Corregüela ha estado unos días ausente de las redes sociales hasta ahora, que ha decidido reactivar su actividad tanto en Instagram como en TikTok haciendo el mismo contenido con el que saltó a la fama: sus famosos bocadillos XXL. Pero su vuelta a las redes no ha estado exenta de polémica, pues este primer vídeo post Honduras ha generado una oleada de críticas debido a su acompañante en el mismo.

"No es lo mismo", "No queremos esta compañía", "Ginés, así no", "Has cambiado", son algunos de los comentarios que le han dejado sus fans, que no se esperaban que ahora el tiktoker hiciera su famoso bocadillo acompañado por su nueva novia, Yaiza Martín. Además, han echado en falta a su pavo, Felipe, que siempre se comía "los piquejos" del pan porque también ha cambiado el escenario: el andaluz no ha preparado el bocata en su huerta de Torreperogil, sino en una terraza de Madrid con las Cuatro Torres al fondo. Ginés es consciente de que algunos de sus seguidores no iban a ver con buenos ojos estos cambios, pero aún así ha querido dedicarles este primer bocadillo - al que le ha puesto jamón, tortilla de patatas, tomate y mucho aceite para "que empape" - tras 'Supervivientes'. "Se lo voy a dedicar a todos mis seguidores, que me estaban esperando. Algunos están enfadados, otros no, pero bueno...", ha comentado e