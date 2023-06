'Sálvame' sorprende una vez más a su audiencia con una revelación impactante en sus últimos episodios en Telecinco. Después de mantener su relación en secreto y generar numerosos rumores y especulaciones, el programa de tarde anunció el jueves que Kiko Hernández y Fran Antón contraerán matrimonio en los próximos días.

Para ser más precisos, el colaborador y el actor se unirán en sagrado vínculo el próximo domingo 11 de junio, tras haber celebrado ya una despedida de soltero, según informó un testigo en un adelanto emitido por 'Sálvame'.

"El domingo pasado, en un hotel aquí en Melilla, organizaron una fiesta de despedida de soltero. Me lo contó un amigo de la familia, quien además afirmó que se casarían este fin de semana", reveló esta fuente, cuya voz fue distorsionada.

El anuncio de la boda de Kiko Hernández y Fran Antón no ha sido motivo de alegría para todos. Tras soltar la noticia en vivo, Marta López rompió a llorar el jueves en el plató de 'Sálvame' al darse cuenta de que no estaría presente en el día más especial de uno de sus mejores amigos y padrino de uno de sus hijos.

"Aunque me alegro por él, me siento mal porque parece que me he dado cuenta de que ya no tengo ningún papel en la vida de Kiko. No quiero ser dura, pero me entristece", afirmó la colaboradora antes de derrumbarse y recibir el apoyo de sus compañeros. "De verdad, me alegra mucho por él. Te lo juro".

"Mi dolor radica en que nunca imaginé que Kiko se casaría y yo no estaría en su boda", respondió posteriormente a una pregunta de Lydia Lozano, siendo consolada por Valldeperas, quien aseguró que podría haber más de una celebración.

La empresaria también admitió que su amistad con Kiko Hernández no es la misma desde hace un año: "El amor y el cariño que siento por él no han cambiado. Es posible que nos hayamos distanciado, pero nunca me imaginé que se casaría y que yo no estaría allí".

"Está claro que si no estoy presente, ya no le importo, ¿entiendes? Sus amigos estarán allí", continuó López, asegurando que lo llamaría después y mencionando que conoce a Fran Antón: "Me lo presentó el día que fui a verlo al teatro".

Pero, quién es Fran Antón

Según el periódico La Vanguardia, Fran Antón López, de 42 años, es un talentoso actor nacido en la ciudad de Melilla. Destaca por su versatilidad artística, ya que no solo actúa, sino que también canta y baila. Su pasión por las artes escénicas lo llevó a obtener un máster en Artes Escénicas de la Universidad Rey Juan Carlos, lo cual ha enriquecido su sólida trayectoria teatral. Aunque su mayor dedicación ha sido al teatro, Fran Antón también ha incursionado en la pantalla chica con apariciones en series como "Amar es para siempre".

Además, Fran Antón demuestra habilidades destacables detrás de las cámaras y en la producción escénica. Tuvo la oportunidad de dirigir la obra "Las troyanas", en la cual Kiko Hernández fungió como productor y protagonista. También ha protagonizado la película "La Cosecha" de Roberto Santiago y ha ejercido como jurado en la sección de cortometrajes del Festival de Málaga.