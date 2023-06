Hace unos días 'Mask Singer' volvió a sorprender a los espectadores de Antena 3. El innovador talent show musical vivió 3este miércoles cómo Banderilla era finalmente desenmascarada y no dejaba a nadie indiferente por la inesperada identidad de la famosa que se encontraba en su interior. Y es que se trataba de la mismísima Naty Abascal, personaje de la alta sociedad al que jamás nadie se hubiera imaginado en un show de entretenimiento en el que no solo hay que cantar, sino también llevar un traje incómodo y poco elegante, además de pasar mucho calor.

Sin embargo, la socialité se lanzó a la aventura y aceptó la propuesta de la productora Fremantle sin dudarlo. Aunque logró despistar a casi todos, finalmente fue descubierta por Ana Obregón, con la que tiene relación desde hace décadas.

La máscara que más ternura levanta en ‘Mask Singer’ ha demostrado que bajo su apariencia de niño pequeño hay mucha energía. Su primera actuación de la noche ha sido toda una muestra de espectáculo al ritmo de Katy Perry.

Una locura que ha continuado para cerrar el Asalto Final frente a Hada y Cupcake.

Bebé se ha apretado fuerte los pañales para sacar su lado más bailongo con un temazo disco dance de la cantante Alexandra Stand. Roar de Katy Perry ha sido el tema que ha vuelto locos a todos en Mask Singer con la interpretación de Bebé. “Esperas ese momento en Mask Singer en el que dices, voy a escuchar una voz y voy a saber quién es y es verdad que ha pasado”, decía Javier Ambrossi. Y Javier Calvo se sumaba a sus palabras y reconocía que “se ha esforzado muchísimo por cantar así, porque no canta bien, pero hoy has cantado genial mi amor”. “Yo llevo tres ediciones esperando a que venga mi amiga de la infancia escondida tras una máscara que se llama Dulceida. Ella me dijo que nunca iba a venir porque la iba a adivinar en el primer momento, pero lleva tres años entrenando la voz". Lo cierto es que la agenda de la influencer cada vez está más ocupada y tanto a ella como a su pareja Alba Paul les cuesta encontrar huecos para aprovechar juntas el tiempo libre. Precisamente ahora han vuelto juntas de un idílico viaje a Colombia que ha dejado imágenes idílicas.

¿Davor Suker?

Gorila ya no sólo manda en la jungla… ¡Ahora es también ‘El rey del glam’! La máscara ha dejado a todos fascinados con su espíritu roquero con esa canción de Loquillo. Su actuación parece que ha ayudado a despejar algunas dudas a los investigadores, aunque quizá les hayan surgido otras nuevas. Antes de escuchar sus apuestas, ha jugado al verdad o mentira. Aunque solo una de las tres cosas es verdad, ha afirmado que ha trabajado varios años fuera de España, que es famoso por su estilismo y que hace años uno de los investigadores le dio un consejo que nunca olvidará. ¡Ana Obregón cree que se refiere a ella!

La teoría de Anabel Alonso es que ha corrido en “la corta más glamourosa, que es la de Mónaco”. Además, por las camisetas rojas que ha dado como pistas, cree que “su hijo corre con Ferrari”. “Me voy a apuntar al carro de Mónica Naranjo”, ha revelado al apostar por Carlos Sáinz.

Javier Calvo insiste en Dabiz Muñoz, mientras que Ana Obregón también se reafirma en el exfutbolista Fernando Morientes. ¡Hasta ha preguntado a Davor Suker! En su labor de investigación, le ha preguntado a su expareja si el que fuera delantero madridista era “marchoso”. “Me ha dicho que sí que tenía flow bailando”, ha afirmado.