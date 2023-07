La noche del jueves, las declaraciones de Alba Carrillo a través de su canal de Twitch generaron molestias entre varios directivos de Mediaset. La excolaboradora de la cadena, quien había formado parte de ella hasta hace unos meses, arremetió contra todos, incluyendo a su exjefa Ana Rosa Quintana, y dio un final abrupto a su relación con Mediaset: "Era amiga de la infanta Elena". Esto causó una fuerte impresión en más de un directivo de la compañía.

Nacida en Madrid en 1986, Alba Carrillo saltó a la fama en 2007 por su participación en "Supermodelo", un programa en el que acabó en cuarto puesto. El concurso le abrió las puertas al mundo de la moda y también a la pequeña pantalla. Primero como colaboradora de "Amigas y conocidas" y posteriormente pasó por lo splatós de "Hable con ellas", "Deluxe", "Sálvame" o "Mujeres y hombres y viceversa".

Su vida privada también ha dado que hablar, ya que ha mantenido relaciones sentimentales con numerosos famosos. Feliciano López, Fonsi Nieto, Javier Hernanz, David Vallespín, Thibaut Courtois, Santi Burgoa o José Antonio Canales Rivera han sido algunas de sus parejas. En 2011 tuvo un hijo con Fonsi Nieto. Se llama Lucas y tiene once años.

Ya lo había anunciado previamente, que no se iba a quedar callada, y así fue. Primero, reventando uno de los realities que ni siquiera se ha estrenado todavía en Telecinco al contar quién iba a ser la pareja ganadora. Pero para llegar a todo esto hay que remontarse al affaire que Carrillo tuvo que Jorge Pérez durante la fiesta de Navidad de la productora en la que ambos trabajaban. Aseguró la excolaboradora que, una semana antes, "iban a despedirlo porque era un mueble". También aseguró que, antes de liarse con ella, Jorge lo intentó con Cristina Porta, la que ahora le acompañará en el reality "Vaya vacaciones".

Ya lo había dicho que anterioridad, pero volvió a remarcar Alba Carrillo que su affaire no fue el único de la fiesta, sino que el hijo de la Ana Rosa, que está casado, también tuvo algo con una trabajadora de Ya es mediodía.

Libertad

Entre otras cuestiones, también dio cuenta de la falta de libertad que tenía en la cadena: "Me dijeron que guardase un perfil bajo porque uno de ellos era amigo de la infanta Elena". Y tampoco le dejaban tratar otros asuntos. Acabó asegurando que el problema de Mediaset "es político, porque quieren que gane Feijóo".

La excolaboradora fue crítica hasta con los salarios que se pagan en la cadena, asegurando que con lo que ella cobró en Telecinco "nunca me ha dado de comer, yo tenía otras cosas que me daban de comer, pero no la televisión".

Alba Carrillo salió de Telecinco por las malas, despedida. Y después denunció a la cadena. Desde entonces las relaciones están rotas. Y no parece que vayan a mejorar. En un directo en la plataforma Twtich Alba Carrillo dijo que lo lógico era pensar que Jorge Díaz y Cristian Porta fueron los ganadores del "reality". Esto ha hecho saltar las alarmas, y son muchos las que la acusan de reventar el programa antes de su comienzo, ya que entienden que puede tener información privilegiada y que la ha utilizado para hacer daño a Mediaset. Carrillo participó en GH VIP 7, reality que ganó Adara. La ex colaboradora comenta en su directo que el día de la gala final un directivo de Mediaset se le acercó y le dijo "has estado ahí, aí, con Adara, pero enhorabuena", a lo que ella respondió. "Pero todavía no se han cerrado las votaciones... ¿Ya sabéis ganador?". "Eso es Mediaset", reconocía. "Te engañan".

Pero hoy, tras toda la polémica, la modelo ha decidido volver a mojarse, pero esta vez en la piscina. "Día de pisci", ha compartido a través de sus redes sociales.