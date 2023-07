Desde que Alba Carrillo fuera desterrada de Mediaset no ha parado de despotricar de la que fuera su cadena, Telecinco. El último ha sido el nuevo reality de Mediaset, Vaya vacaciones. Un espacio presentado por Luján Argüelles y que constituye la gran apuesta del canal para los meses de julio y agosto.

La cadena ha presentado este miércoles en rueda de prensa el formato producido por Cuarzo TV, que este martes cerraba su lista oficial de concursantes con los fichajes de Rubén Shan y Carmen Pina.

Jaime Guerra, director de producción de Mediaset, ha comenzando explicando cuál es el punto de partida del reality. "Pensaban que iban a disfrutar de unas vacaciones de lujo, pero nada más llegar les dijimos que iban a trabajar, a sustituir a los empleados de la zona para que pudieran descansar". Respecto al fichaje de Luján, ha destacado que Mediaset "siempre ha sido su casa".

También ha estado presente en la rueda de prensa Juanra Gonzalo, director general de Cuarzo TV: "Habrá mucha diversión, mucha emoción y juegos de infarto. Prometemos muchas risas". También le ha dedicado unas palabras a la presentadora, a quien se refiere como "un elemento fundamental" en el engranaje: "Se lo ha pasado bien y se lo ha hecho pasar mal a los concursantes".

Respecto al casting, ha apuntado que todas las parejas "han entendido muy bien el programa". "Han surgido historias que van a dar mucho que hablar", ha asegurado el directivo, que también pone en valor el trabajo de los profesionales que se encuentran detrás de este nuevo formato: "Lo ha hecho el mismo equipo de La Isla de las Tentaciones".

Carrillo se desahoga en Twitch

Tras abandonar la pequeña pantalla, Alba Carrillo ha hecho de su canal de Twitch su mejor altavoz. Una plataforma en la que la excolaboradora de Mediaset no ha dejado de despacharse contra los que fueron compañeros de cadena. Uno de ello es Jorge Pérez, para el que la madrileña ha tenido más que palabras. Unas declaraciones a las que se ha sumado incluso su padre, Carlos Carrillo. "Si hubiera llevado la ventanilla bajada le habría pedido un selfie y después le diría ‘te has portado muy mal. No has sido justo'", ha dicho el hombre. Y es que, al parecer, el ganador de ‘Supervivientes 2020’ se ha mudado junto a su familia muy cerca de Alba Carillo. De ahí que el padre de esta se le encontrara en los alrededores del domicilio.