'¡Vaya vacaciones!' calienta motores en Telecinco. Luján Argüelles y el resto del equipo ya se encuentran en República Dominicana, escenario en el que se desarrollará el nuevo reality veraniego del canal. Y a escasas semanas de su estreno, vamos conociendo quiénes serán las ocho parejas de famosos que se alojarán en un hotel de lujo. Carlos Sobera conectó este jueves en 'Supervivientes' con la presentadora, que además de avanzar algunas de las claves del formato, dio paso a un vídeo en el que se anunciaba la primera pareja oficial de concursantes. Miriam e Isabel Hurtado, hija y exmujer de Ginés Corregüela, participarán en el espacio producido por Cuarzo.

Tras darse a conocer en el reality de supervivencia, debido al polémico paso del tiktoker por el mismo, ahora serán ellas las que se convertirán en protagonistas de su propio concurso. Aunque se trata de la primera pareja confirmada por Telecinco, también han trascendido los fichajes de Makoke y su hijo, Javier Tudela.

A través de una conexión en directo, Luján Argüelles mostró anoche el set principal de '¡Vaya vacaciones!', situado a orillas del mar: "En este espectacular plató frente al Caribe vamos a vivir junto a nuestras celebridades unas vacaciones diferentes".

"En España sabemos muy bien cada año lo que es recibir a millones de turistas y estar muy pendientes de que su tiempo en nuestro país sea de calidad y de lujo. Para eso, muchas personas tienen que trabajar durante largas y complicadas jornadas laborales", explicó la presentadora: "Ese es exactamente el cambio de rol que van a tener que experimentar nuestros concursantes. Ellos vienen cargados de una enorme presión mediática, y aquí 'el cliente siempre tiene razón' y van a tener que estar pendientes de sus exigencias".

Cruce de reproches

Parece que las diferencias entre el equipo azul y el equipo rosa de '¡Vaya vacaciones' van en aumento, es especial las de Miriam Corregüela con algunos de sus compañeros de reality.

La mañana en la villa ha comenzado de manera acalorada. Miriam y Cristina Porta se han enzarzado en una pelea durante el desayuno y los ataques entre ambas mujeres no han cesado hasta que la periodista se ha levantado de la mesa.

Buena parte de los concursantes han acusado a Cristina y a Marte Peñate de haberlos estados criticando durante la noche anterior, pero ha sido Miriam la que más ha atacado a las dos chicas, especialmente a la periodista.

"Yo hablo con mi amiga de lo que me da la gana. No como periodista ni como reportera, como persona. ¿Me vas a decir tú que yo no hable con mi amiga Marta?", saltaba Cristina ante los comentarios de su compañera.

Cristina Porta, a Miriam Corregüela: "Eres muy pesada. disfruta de estas vacacione porque puede ser lo último que hagas en la tele"

"Lávate los oidos porque yo no he dicho eso, he dicho que en lugar de iros lo digáis en la cara", reaccionaba Miriam. Pero las cosas se calentaban todavía más y la hija de Ginés dejaba claro lo que pensaba de Cristina delante de todos: "Con Marta podría llevarme bien, pero con Cristina es imposible porque no puedo soportarla ni mirarla. Me consume", sentenciaba.

El enfado de Cristina también iba en aumento y dejaba ver sin tapujos sus sentimientos: "Eres muy pesada. disfruta de estas vacacione porque puede ser lo último que hagas en la tele", ha contestado la reportera.