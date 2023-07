La tercera edición de la Velada no está teniendo la mejor de las suertes. A menos de un mes del acontecimiento del año, Ibai anuncia que dos de los participantes confirmados el pasado 27 de febrero no se subirán al ring el próximo 1 de julio.

La primera baja anunciada fue la de ViruZz. El streamer se unía a Ibai en el canal de Twitch de Llanos para dar la noticia de que había sufrido una lesión ocular que le impedía competir en Madrid el mes que viene. "Tengo diplopía. Veo doble por así decirlo y me dijeron que tenían que operar de inmediato", explicaba el youtuber al borde de las lágrimas. El accidente se habría producido en Londres, donde participó en su primer combate profesional, encuentro que tenía pactado antes de confirmar su asistencia a la Velada de Ibai, y del que salió victorioso con un KO.

Shelao, el contrincante de ViruZz, se enfrentará ahora a Mihail Amoli, modelo y streamer que contaba el día del anuncio con un mes para prepararse para competir en el evento de boxeo del año. Sin embargo, este enfrentamiento corre peligro ya que Ibai no está contento con el comportamiento de Shelao. El streamer se quejaba en su canal de Twitch de que no se le había comunicado con tiempo suficiente de la baja de ViruZz, comentario que no le ha gustado a Ibai, quien afirma que "hay gente que simplemente quiere quejarse. Y no lo digo por gente de la audiencia. Lo digo por los concursantes".

Ibai Llanos en el ojo del huracán

La aparición de Amadeo Llados en el programa Ya es mediodía de Telecinco no ha dejado indiferente a nadie. El polémico influencer se ha encarado en directo con un mileurista, en un enfrentamiento por los opuestos estilos de vida que ambos siguen a diario. El conocido como “azote de los mileuristas” y que asegura odiar “el conformismo de los gordos” ha causado estragos en el plató que dirige Joaquín Prat, llegando incluido a salir un nombre que no pertenecía a la conversación.

Israel García-Juez ha sido solo uno de los varios miembros de la mesa que se han escandalizado con la confrontación y con las afirmaciones del influencer. En sus declaraciones tras la conexión en directo con Llados, el colaborador ha cuestionado su aspecto y ha indagado en las comparativas, poniendo sobre la mesa que la mentalidad de la gente, sea cual sea su orientación política, puede arruinar vidas. Sin embargo, en su afán de explicarse, ha tenido un desliz.

García-Juez ha insultado a Ibai Llanos, el streamer más notorio de España a día de hoy. Sin embargo, lo ha hecho por equivocación, al querer referirse a Amadeo Llados y su comportamiento. Cabe destacar que Ibai solo ha sido mencionado en esta ocasión, sin siquiera aparecer en ninguna pieza previa informativa al respecto. “Este chico, el Ibai este, es un sopla*****”, ha declarado el colaborador, antes de que el equipo pudiera poner orden por su vocabulario.