Alba Carrillo no tiene pelos en la lengua. ya lo demostró hace unas semanas cuando decidió poner a parir a Mediaset, y ahora lo ha hecho con Bertín Osborne y con su ex, Feliciano López.

El anuncio de la futura paternidad de Bertín Osborne está trayendo mucha polémica. La última, la de los que están sembrando dudas sobre qué Bertín sea el padre del futuro retoño, lo que supone una nueva vuelta de tuerca a este anuncio que debería ser una noticia feliz: "Nunca ha reconocido que fuese su novia".

La revista 'Lecturas' llevó a su portada del miércoles una noticia que ha sorprendido a muchos. Y es que tal y como revela la publicación Bertín Osborne se convertirá en padre a los 69 años. Su novia, Gabriela Guillén, a la que él siempre ha definido como una "amiga especial" con la que salía "de vez en cuando" y a la que estaría "conociendo", está embarazada de tres meses y será a principios de 2024 cuando de a luz a su primer hijo, cuyo sexo se desconoce por el momento.

Un bebé que demuestra que su relación está más que consolidada un año y medio después de que Bertín y Gabriela se conociesen en una sesión de fotos de una marca de moda de la que ambos son imagen, y que cambiará completamente la vida del artista, que actualmente tiene cinco hijos: Alejandra (45), Eugenia (37) y Claudia Osborne (34) -fruto de su matrimonio con la recordada Sandra Domecq-, y Kike (16) y Carlos (15) con Fabiola Martínez, de la que se separó en enero de 2021

La joven fisioterapeuta que ha devuelto la ilusión en el amor a Bertín se encuentra en su primer trimestre de gestación y, tan y como publica 'Lecturas', está llevando su embarazo en un centro de la Seguridad Social en Madrid, donde ha sido fotografiada acudiendo sin la compañía del presentador a una de sus primeras revisiones.

Chabeli lo cuenta todo

Chabeli Navarro estuvo embarazada de Bertín Osborne, pero él la convenció para que abortara. La que fuera pretendienta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha ofrecido una entrevista en la que ha revelado que ella pasó por lo mismo que está viviendo ahora Gabriela Guillén. Ahora, la sevillana ha roto su silencio y ha contado todo la verdad de lo que vivió durante su relación con el cantante hace dos años.

Lleva dos años en silencio...hasta ahora. La nueva paternidad de Bertín Osborne a los 69 años ha provocado un terremoto de emociones para la sevillana, que ha decidido dar una entrevista para la revista 'Lecturas' y contar su historia por primera vez. "Estuve embarazada de Bertín Osborne, pero él me convenció para que abortara", es el titular con el que abre la citada cabecera, donde la joven que se diera a conocer en 'MyHyV' se ha abierto en canal contando cómo vivió ella este trance.

Pero ahora, Alba Carrillo ha decidido pronunciarse sobre la polémica con unas duras palabras: "No le soporto. Es una persona que cuando yo estaba en Supervivienteses hizo un programa con Feliciano que vaya dos 'unga unga'. Sus hijos van al cole con los míos y no le he visto por allí nunca. Todos los padres dicen que no se le espera, ser padre es mucho más que pagar", zanjó.