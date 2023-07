El anuncio de la futura paternidad de Bertín Osborne está trayendo mucha polémica. La última, la de los que están sembrando dudas sobre qué Bertín sea el padre del futuro retoño, lo que supone una nueva vuelta de tuerca a este anuncio que debería ser una noticia feliz: "Nunca ha reconocido que fuese su novia".

La revista 'Lecturas' llevó a su portada del miércoles una noticia que ha sorprendido a muchos. Y es que tal y como revela la publicación Bertín Osborne se convertirá en padre a los 69 años. Su novia, Gabriela Guillén, a la que él siempre ha definido como una "amiga especial" con la que salía "de vez en cuando" y a la que estaría "conociendo", está embarazada de tres meses y será a principios de 2024 cuando de a luz a su primer hijo, cuyo sexo se desconoce por el momento.

Un bebé que demuestra que su relación está más que consolidada un año y medio después de que Bertín y Gabriela se conociesen en una sesión de fotos de una marca de moda de la que ambos son imagen, y que cambiará completamente la vida del artista, que actualmente tiene cinco hijos: Alejandra (45), Eugenia (37) y Claudia Osborne (34) -fruto de su matrimonio con la recordada Sandra Domecq-, y Kike (16) y Carlos (15) con Fabiola Martínez, de la que se separó en enero de 2021

La joven fisioterapeuta que ha devuelto la ilusión en el amor a Bertín se encuentra en su primer trimestre de gestación y, tan y como publica 'Lecturas', está llevando su embarazo en un centro de la Seguridad Social en Madrid, donde ha sido fotografiada acudiendo sin la compañía del presentador a una de sus primeras revisiones.

Posible tentadora

Chabeli Navarro quería participar en ‘La isla de las tentaciones’, pero no quería ser una de las parejas que ponen a prueba su amor, hizo el casting para ser tentadora. Así se lo hacía saber a Sandra Barneda en ‘Así es la vida’, donde mostraba su vídeo.

Se presentaba como Isabel María y hablaba de su “historial” en televisión mencionando su paso por el reality ‘Perdidos en la tribu’. Sin embargo, estuvo en más programas, empezó en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y también la vimos en otros espacios como ‘First Dates’.

Chabeli Navarro se confiesa

Chabeli decía tener un “rollo sexy elegante” y definía a su hombre ideal: “Un tipo alto, moreno, con sonrisa bonita, que le guste el deporte, que sea casero…” Además, advertía que cuando quiere estar con alguien, no lo duda: “Conquisto seduciendo con la mirada, siempre he conseguido al hombre que he querido”. “Creo que sería una tentadora por donde voy me miran, sea la edad que sea”, concluía.