La 'streamer' catalana Cristina López, más conocida en el mundo virtual como Cristinini, es una de las nuevas presentadoras del regreso de 'El Grand Prix del Verano' 18 años después de terminar su emisión. La creadora de contenido en Twitch llega al espacio conducido por Ramón García para ser el punto de unión entre el programa y la gente joven, gracias a su popularidad en las redes sociales. En el programa, ejerce de comentarista y controla todas las reglas de los diferentes juegos y se encarga de retransmitirlos desde una cabina.

La 'streamer' nació el 15 de noviembre de 1989 en Salou (Tarragona) y estudió en la Universitat Rovira i Virgili. Tiene formación en informática y administración de empresas, y puede defenderse en cinco idiomas, entre ellos el ruso y el francés. Además, también se ha formado en doblaje para intentar probar suerte en ese sector en un futuro próximo.

Sus inicios fueron en Youtube, donde comenzó a publicar vídeos sobre su pasión por los videojuegos, y su apodo fue ideado por sus amigos. Poco a poco consiguió hacerse un hueco en ese mundo dominado por hombres y desconocido para el público en general, hasta que en 2019 empezó a participar en las competiciones femeninas de los videojuegos 'League of Legends', 'Overwatch' y 'Age of Empires', entre otros.

Crecimiento en el 'streaming'

Actualmente, es una de las 'streamers' más reconocidas del país con más de tres millones de seguidores en Twitch y casi 100 millones de visualizaciones. "He crecido profesionalmente en el mundo digital de los videojuegos y de manera personal también siempre me ha gustado jugar", confesó la 'influencer' en una entrevista reciente con EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica. "Siempre he visto los videojuegos desde un prisma de aprender, hacer amigos y desarrollar muchas capacidades creativas de todo tipo", precisó. "Es un mundo que está moviendo muchísimo dinero, la gente lo consume, existe y no es malo como algunas personas lo pintan", señaló en la citada entrevista.

Los últimos datos sobre los salarios de los creadores de contenido en Twitch confirmaron que Cristinini se encontraba entre los 10 'streamers' mejor pagados de España con 390.000 dólares en ganancias al año. En aquel momento, la catalana era la única mujer de la lista, que coronaba Auronplay con 3 millones por año. Ibai le seguía de cerca con 2,3 millones de dólares.

Televisión

En los últimos años, Cristinini se ha ido introduciendo en el mundo de la televisión para explorar su faceta como presentadora de formatos. En este tiempo, la 'gamer' ya ha sido colaboradora de programas como 'Zapeando', 'La Resistencia' y 'El Intermedio', además de conducir eventos como los Premios Odeón de la Música y el programa 'Time Zone' de HBO Max.

Cristina López ha fichado recientemente para esta nueva etapa del renovado 'El Grand Prix del Verano' como copresentadora al lado de Michelle Calvó, "embajadora de los pueblos y padrina de los padrinos", y el mítico Ramón García, conductor del programa desde su estreno en 1995. El concurso se estrenó este lunes liderando en audiencias con 2.572.000 telespectadores y un 26,1% de cuota de pantalla.